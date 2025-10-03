ICE LIVE: Konferenz mit EC Red Bull Salzburg - HC Bozen

Kracher in Runde sieben der win2day ICE Hockey League: Meister und derzeit Tabellenzweiter Salzburg empfängt den Drittplatzierten HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Tciker >>>).

Außerdem zur selben Zeit im Angebot: Die Vienna Capitals müssen zuhause gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Olimpija Ljubljana bestehen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In Villach gastieren beim VSV die noch schwächelnden Pioneer Vorarlberg (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Ohne österreichische Beteiligung findet zeitgleich das Duell zwischen Fehervar und dem HC Pustertal statt (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Ebenfalls im Einsatz sind die Black Wings Linz, die den KAC empfangen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zur LIVE-Konferenz:

