Suche
    EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB
    Endstand
    1:4
    0:1, 0:1, 1:2
    • Benjamin Nissner
    • Brett Pollock
    • Cole Schneider
    • Max Gildon
    • Bryce Gianni Alcock Misley
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Statistik
    • Details
    • Tabelle
    news

    ICE LIVE: Konferenz mit EC Red Bull Salzburg - HC Bozen

    In der 7. ICE-Runde empfängt der Meister die Foxes. Die Caps bekommen es mit dem ungeschlagenen Tabellenführer zu tun. Diese und mehr Spiele im LIVE-Ticker:

    ICE LIVE: Konferenz mit EC Red Bull Salzburg - HC Bozen Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Kracher in Runde sieben der win2day ICE Hockey League: Meister und derzeit Tabellenzweiter Salzburg empfängt den Drittplatzierten HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Tciker >>>).

    Außerdem zur selben Zeit im Angebot: Die Vienna Capitals müssen zuhause gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Olimpija Ljubljana bestehen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    In Villach gastieren beim VSV die noch schwächelnden Pioneer Vorarlberg (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Ohne österreichische Beteiligung findet zeitgleich das Duell zwischen Fehervar und dem HC Pustertal statt (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Ebenfalls im Einsatz sind die Black Wings Linz, die den KAC empfangen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Zur LIVE-Konferenz:

    Freimüllers Zahlenspiele nach dem dritten ICE-Wochenende

    Freimüllers Zahlenspiele nach dem dritten ICE-Wochenende

    Eishockey - ICE Hockey League

    Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

    Vorschau
    #30: Manuel Ganahl - 101 Spiele
    #30: Andre Lakos - 101 Spiele

    Slideshow starten

    32 Bilder

    Mehr zum Thema

    Die Transferliste der ICE Hockey League

    Die Transferliste der ICE Hockey League

    Eishockey - ICE Hockey League
    2
    Power Ranking: An einem ICE-Team führt kein Weg vorbei

    Power Ranking: An einem ICE-Team führt kein Weg vorbei

    Eishockey - ICE Hockey League
    4
    ICE LIVE: Mit Black Wings - Salzburg, VSV - Fehervar

    ICE LIVE: Mit Black Wings - Salzburg, VSV - Fehervar

    Eishockey - ICE Hockey League
    Pustertal und Ljubljana - zwei heiße Anwärter auf die Top 6?

    Pustertal und Ljubljana - zwei heiße Anwärter auf die Top 6?

    Eishockey - ICE Hockey League
    1
    VSV zerschellt an Fehervar, Bozen dreht das Spitzenspiel

    VSV zerschellt an Fehervar, Bozen dreht das Spitzenspiel

    Eishockey - ICE Hockey League
    Spannung in der ICE: Overtime-Krimis in Wien und Innsbruck

    Spannung in der ICE: Overtime-Krimis in Wien und Innsbruck

    Eishockey - ICE Hockey League
    ICE LIVE: Mit KAC - FTC Budapest, Pioneers - Graz99ers

    ICE LIVE: Mit KAC - FTC Budapest, Pioneers - Graz99ers

    Eishockey - ICE Hockey League
    1. ICE-Tor: Nur ein Ex-NHL-Star war jünger als Sintschnig

    1. ICE-Tor: Nur ein Ex-NHL-Star war jünger als Sintschnig

    Eishockey - ICE Hockey League

    Kommentare