Der VSV nimmt nach dem Viertelfinal-Aus in der win2day ICE Hockey League weitere Veränderungen am Kader für die nächste Saison vor.

Die Defender Patrick Holway und Daniil Kulintsev sowie Forward Chase Pearson verlassen die "Adler" nach einem Jahr wieder. Das Trio wurde erst im letzten Sommer verpflichtet, konnte die Erwartungen jedoch nicht vollumfänglich erfüllen.

Pearson schrieb immerhin 35 Scorerpunkte (20 Tore, 15 Assists) in 42 Einsätzen an, Holway hatte bei 20 Treffern seine Finger im Spiel. Kulintsev sprang dann ein, wenn Not am Mann war - in manchen Spielen sogar im Angriff.

Nichtsdestotrotz sind sie die nächsten Abgänge in der Draustadt nach Benjamin Lanzinger und Marco Richter, die beide zu den Vienna Capitals wechseln. Mehr dazu hier >>>

Der aktuelle Kader des VSV für die Saison 2025/26:

Tor: Joe Cannata (26/27)

Verteidigung: Philipp Lindner (25/26), Dylan MacPherson (25/26), Thomas Vallant (25/26), Alex Wall (25/26)

Angriff: Kevin Hancock (26/27), John Hughes (26/27), Felix Maxa (26/27). Guus van Nes (25/26), Alexander Rauchenwald (25/26), Maximilian Rebernig (25/26), Elias Wallenta (25/26)

