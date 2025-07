ICE-Champion Red Bull Salzburg holt neuen Offensivmann

Nächster Neuzugang beim EC Red Bull Salzburg!

Der amtierenden Meister der win2day ICE Hockey League hat den Kader mit dem Stürmer Travis St. Denis verstärkt. Das gaben die Mozartstädter am Mittwoch offiziell bekannt.

Der 32-jährige Kanadier kommt aus der Penny DEL von den Straubing Tigers und soll beim Meister den längerfristigen Ausfall von Ali Wukovits kompensieren.

St. Denis spielte zuletzt vier Jahre in der DEL für die Tigers und eine Saison beim ERC Ingolstadt. Dabei kam er auf 215 Ligaspiele, in denen er 76 Tore und 68 Vorlagen beisteuerte. Zudem sammelte er in 22 Spielen auch Erfahrung in der CHL. Zuvor spielte der Kanadier auch fünf Jahre lang in der AHL.

"Er arbeitet hart und geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Das macht ihn auch zu einem guten und charakterstarken Teamspieler, was ihn auch zuletzt in Straubing ausgezeichnet hat. Er ist ein Stürmer, der auch Flügel spielen kann, soll bei uns aber die Centerrolle übernehmen", wird Head Coach Manny Viveiros in der Aussendung zitiert.

RB-Überläufer: Sie sind von Salzburg nach München gegangen