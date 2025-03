Der EC Red Bull Salzburg eröffnet in der win2day ICE Hockey League das Halbfinale gegen den HC Bozen mit einem 3:1-Heimsieg. In der fünften Playoff-Serie gegen die "Foxes" gelingt den "Eisbullen" zum ersten Mal überhaupt ein Erfolg in Spiel 1.

Sowohl die Salzburger als auch die Bozner sorgen schon früh für Offensivgefahr, mit leichten spielerischen Vorteilen für die Gastgeber. Doch die Südtiroler strahlen ebenfalls Torgefahr aus.

Das erste Drittel verläuft torlos, nach der Pause erarbeiten sich die "Füchse" zeitweise ein kleines Chancenplus, doch Cole Hults schwächt sein Team mit einem hohen Stock gegen Florian Baltram und einer vierminütigen Unterzahl. Die "Eisbullen" lassen diese große Chance noch aus, dürfen wenig später aber jubeln.

Drei schnelle Treffer ebnen den Weg zum Heimsieg

Denn Peter Schneider kommt nach einem Bully zur Scheibe und trifft vom linken Bullykreis zum 1:0 ins lange Eck (32.). Nur zwei Minuten später erzielt Ali Wukovits nach einem Konterangriff den zweiten Salzburg-Treffer (34.).

Weitere zwei Minuten danach versenkt Thomas Raffl die Scheibe im Breakaway per Backhander zur 3:0-Führung im Netz (36.). Danach scheint die Luft bei den Gästen draußen zu sein, allerdings sorgt Braden Christoffer mit einer Deflection für das 1:3 (39.).

Daraufhin können die Salzburger mit einer konzentrierten Leistung die Führung souverän verwalten. Der HCB versucht Chancen zu kreieren, beißt sich jedoch spätestens an Salzburgs Keeper Atte Tolvanen die Zähne aus.

Bereits am Freitag folgt in Bozen die zweite Begegnung (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

