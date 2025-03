Die Innsbrucker "Haie" enttäuschten im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League 2024/25 maßlos. Wie einst in der Saison 2012/13 belegten die Tiroler den letzten Tabellenplatz.

In der heurigen Regular Season feierten die Innsbrucker zehn Siege (sieben davon regulär) und schossen 99 Tore, kassierten dafür aber 206. Dass die Off-Season aufgrund der Torflaute sowie der Löcher in der Defensive intensiv werden dürfte, liegt auf der Hand, immerhin möchte man wieder auf einen Playoff-Platz zurückkehren.

In einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" sorgt nun die Aussage von Co-Trainer Flo Pedevilla über Brady Shaw für Aufsehen.

Der einstige Torjäger, der im Jersey der "Haie" in 90 Pflichtspielen 104 Scorer-Punkte beisteuerte, verabschiedete sich in der Saison 2023/24 unrühmlich in Richtung Angers.

Pedevilla gibt Shaw nicht auf

Bei den Franzosen erzielte er seit seiner Ankunft 92 Scorer-Punkte in 74 Pflichtspielen und hinterließ in der Tiroler Landeshauptstadt zugleich ein Loch, das bis heute nie ganz gefüllt werden konnte.

Die West-Österreicher sind nach der Offensivflaute im Grunddurchgang 2024/25 auf der Suche nach einem Torjäger, Shaw scheint trotz der unsauberen Trennung offenbar nicht vom Tisch zu sein.

"Schau'n wir mal. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen", sagt Pedevilla und führt fort: "Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch im Leben eine zweite Chance verdient hat."