Innsbrucker Haie befördern treuen Eigenbauspieler

Personelle Neuigkeiten beim HC Innsbruck!

Wie das Grunddurchgangs-Schlusslicht der win2day ICE Hockey League am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgibt, zieht man Eigengewächs Alexander Erlacher ab der kommenden Saison zu den Profis hoch und ermöglicht so einem talentierten "Hai" die Chance auf eine Profikarriere.

Der 19-jährige Forward bestritt in der für die Innsbrucker beendeten Saison bereits neun Partien für die Profis und konnte gegen Bozen sogar erstmals mit einem Treffer vorstellig werden.

Harter Einsatz macht sich nun bezahlt

"Alex hat mit harter Arbeit und unbändigem Willen bewiesen, dass er diesen Schritt verdient hat. Er hat enorm viel an sich selbst gearbeitet und gezeigt, dass er die notwendige Selbstdisziplin besitzt. Speziell junge Spieler müssen lernen, eigenständig den extra Schritt zu gehen, und genau das hat Alex getan. Bereits im Sommer hat er signalisiert, dass er auf einem guten Weg ist. Trotz unserer schwierigen Saison haben viele junge Spieler von den Gegebenheiten profitiert – und Alex hat seine Chance optimal genutzt. Er hat sich diesen Profivertrag absolut verdient", freut sich Co-Trainer Florian Pedevilla.

Auch Erlacher freut sich über die Chance, sich nun langfristig auf höchster Ebene beweisen zu dürfen: "Ich bin sehr dankbar für diese Chance und habe immer versucht, das Beste daraus zu machen. In jeder Partie habe ich 100 % gegeben, und ich denke, das hat sich ausgezahlt."

