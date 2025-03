Die Vienna Capitals machen die Rückkehr von Marco Richter perfekt.

Der 29-jährige Wiener unterschreibt in seiner Heimatstadt einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten. Richter spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Capitals. Der Winger übersiedelte damals vom KAC zu den Schwarz-Gelben, bei denen ihm 23 Scorerpunkte in 50 Spielen gelungen waren.

Danach ging es für Richter wieder nach Kärnten, diesmal allerdings zum VSV, für den er sich in den letzten vier Jahren die Schlittschuhe schnürte. Nach 179 Spielen und 69 Torbeteiligungen für die "Adler" ist der Linksschütze in Wien.

"Am liebsten wäre ich schon damals länger bei den Capitals geblieben"

Der 28-fache Nationalspieler wird wiefolgt zitiert: "Die Rückkehr zu den Vienna Capitals ist für mich etwas ganz Besonderes. Es war schon im Jahr 2020 ziemlich cool, nach langer Zeit wieder nach Wien zurückzukehren. Am liebsten wäre ich schon damals länger bei den Capitals geblieben. Die letzten zwei Jahre waren nicht so erfreulich für die Organisation.

"Ich möchte als Führungsperson agieren und meine Erfahrung in brenzligen Situationen einbringen, um enge Spiele zu gewinnen. Die Capitals haben schon sehr früh großes Interesse gezeigt. Das war für mich ein weiterer Faktor, warum ich mich nach meinem bewussten Vertragsende in Villach für eine Rückkehr nach Wien entschieden habe", so Richter.

Sportchef Christian Dolezal erklärt: "Marco hat seit seinem letzten Engagement in Wien noch mehr Erfahrung hinzugewonnen und erreicht jetzt die Blüte seiner Karriere. Ihn zeichnet seine Vielseitigkeit aus. Marco kann in unterschiedlichsten Spielsituationen performen. Er passt charakterlich ideal in unsere Mannschaft und wird wichtige Führungsqualitäten einbringen."

Der aktuelle Kader der Vienna Capitals für die Saison 2025/26:

Tor: -

Abwehr: Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Angriff: Zane Franklin (25/26), Jeremy Gregoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Leon Wallner (25/26), Marco Richter (26/27)

