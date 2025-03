Nach Viertelfinal-Aus: 99ers-Boss kündigt mehr Budget an

Die Graz99ers gingen mit deutlich gesteigerten Erwartungen in die Saison der win2day ICE Hockey League. Mindestens Platz vier im Grunddurchgang und die Teilnahme am Semifinale sollten in der ersten Saison unter neuer Führung rausspringen.

Geworden ist es der fünfte Platz - und das denkbar knappe Aus in der Weltrekord-Serie gegen die Black Wings Linz. Sechs der sieben Begegnungen gingen in die Overtime, dabei vergaben die Murstädter einen 3:1-Vorsprung in Siegen.

Dennoch hat der klare Fortschritt im sportlichen Output für noch mehr Motivation gesorgt, alles rauszuholen. 2025/26 soll nun sogar schon der Titel anvisiert werden, wenn es nach dem Klubboss geht.

"Uns hat etwas gefehlt, was man mit Geld nicht kaufen kann: Erfahrung im Team", sagt Präsident Herbert Jerich in der "Krone".

Trotzdem soll mehr Geld dafür sorgen, dass die 99ers den nächsten Schritt machen. Er kündigt eine Budgeterhöhung an, die mit neuen Sponsoren realisiert werden soll.

Zum bestehend bleibenden Stamm des Kaders soll vor allem mehr Physis geholt werden - auch aus Österreich.

