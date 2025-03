Über 300 Spiele hat Benjamin Lanzinger für den VSV bestritten und dabei 44 Tore und 52 Assists beigesteuert.

Nun ist für das Eigengewächs die Zeit des Abschiednehmens gekommen. Wie die Draustädter am Donnerstag bekanntgeben, verlässt "Lanze" seinen Heimatklub, bei dem er sämtliche Jugendabteilungen durchlief und wendet sich einem neuen Abenteuer zu. Dieses führt ihn aller Voraussicht nach zu den Vienna Capitals.

In der vergangenen Saison trug sich der 25-jährige Winger 18-mal in die Scorerliste ein, verbuchte acht Tore und zehn Assists in 43 Spielen. In den Playoffs blieb der Sohn von VSV-Legende Günther Lanzinger ohne Tor.

Neben Lanzinger kam dem VSV mit Marco Richter bereits ein weiterer Forward abhanden. Der Wiener, der die letzten vier Jahre in Villach wirkte, wechselte zurück in seine Heimat und schloss sich den Capitals an. Alle Infos >>>

