Die Black Wings Linz sorgen im Zuge der Vertragsverlängerung von Thomas Höneckl für schmunzelnde Gesichter.

In den Sozialen Medien teilen die Stahlstädter ein Video, in dem der 35-Jährige in der Kabine zunächst in gewohnter Manier seine Torhüter-Montur überwirft und darüber spricht, warum er überhaupt Goalie wurde.

Als kleiner Junge hätte er eine "brutale Ritterphase" gehabt, sah einen Eishockey-Tormann in seiner Ausrüstung und dachte sich: "Der schaut aus wie ein Ritter, das will ich sein." Plötzlich steht Höneckl mit Ritterhelm, einem Schild aus Holz, dem Schläger als Lanze und auf einem Luftpferd sitzend da - und galoppiert hinfort.

"Sir Thomas von Höneckl und sein edles Ross. Damit ziehen wir gerne in jede Schlacht", schreiben die Black Wings in einem weiteren Post.

Für den Salzburger wird es die inzwischen fünfte Saison in Linz sein, er bildet gemeinsam mit Rasmus Tirronen und Martin Reder das Torhüter-Trio.

Das Video: