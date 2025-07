Graz 99ers schnappen sich Goalie mit NHL-Erfahrung

Transfer-Coup für die Graz 99ers!

Der Klub aus der win2day ICE Hockey League kann die Schlüsselposition im Tor mit einem sehr erfahrenen Mann besetzen. Maxime Lagace kommt vom CHL-Finalisten Färjestad BK nach Graz. Das bestätigen die 99ers am Mittwoch offiziell.

Der 32-jährige Kanadier stand vor wenigen Wochen noch im Finale der Champions Hockey League, musste sich dort jedoch Zürich mit 1:2 geschlagen geben. Am Ende gehörte er dennoch zu den Top-3-Torhütern für die MVP-Wahl der CHL. Insgesamt machte er für die Schweden 51 Spiele.

Zuvor spielte Lagace in der NHL unter anderem für die Vegas Golden Knights (17 Spiele).

"Wir hatten Max Lagacé von Anfang an auf unserer Short-List. Alleine seine Jahre mit zahlreichen der namhaftesten NHL-Teams sagt schon sehr viel über ihn – jedenfalls ein Top-Tormann, der insbesondere in den Playoffs den für uns so wichtigen Unterschied ausmachen kann", wird Head Coach Harry Lange in der Aussendung zitiert.