VSV zieht talentiertes Brüderpaar zu den Profis hoch

Der EC VSV trifft weitere Personalentscheidungen für die kommende Saison!

Wie die "Adler" am Mittwoch bekanntgeben, zieht man das Brüderpaar Jakob und Paul Sintschnig zur ersten Mannschaft hoch und stattet so zwei vielversprechende Talente mit Profiverträgen aus.

Sowohl Jakob (18) als auch sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Paul zählten in der abgelaufenen Saison zum Stamm der hauseigenen U20 und dürfen sich künftig in der win2day ICE Hockey League beweisen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem 16-jährigen Paul, der bereits NHL-Drafteligible für 2027 ist und kürzlich im USHL-Draft gezogen wurde. Damit gilt er als einer der spannendsten Talente des ÖEHV.

"Mit Paul und Jakob gewinnen wir zwei spannende junge Spieler, die perfekt in unser Entwicklungskonzept passen. Wir wollen ihnen hier in Villach ein Umfeld bieten, in dem sie sich sportlich und persönlich entfalten können. Besonders erfreulich ist es, dass beide Brüder diesen Weg gemeinsam gehen – das bringt zusätzliche Motivation und Stabilität", freut sich Sportdirektor Herbert Hohenberger.

