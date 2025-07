Tyler Coulter wechselt vom HC Pustertal zu Ferencvaros Budapest.

Der 28-jährige Kanadier begann seine Karriere in der Heimat bei den Brandon Wheat Kings. Der Center entwickelte sich in der Western Hockey League (WHL) zu einem punktestarken Spieler und gewann 2016 die Meisterschaft.

Von Kanada ging es in die ECHL, Schweden und Norwegen. 2022 kam er bereits in die win2day ICE Hockey League zu den Innsbrucker Haien. Nach einem Jahr in der Slowakei folgte die Rückkehr in die Liga zum HC Pustertal.

Insgesamt verbuchte Coulter bis dato 109 Spiele in der win2day ICE Hockey League, wo ihm 69 Punkte gelangen.