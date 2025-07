Auftaktkracher: Final-Neuauflage am ersten ICE-Wochenende

Hammerauftakt für Meister EC Red Bull Salzburg in der win2day ICE Hockey League 2025/26!

Die "Bullen" müssen in der ersten Runde auswärts in Bozen ran, zwei Tage später kommt es zur Finalneuauflage der vergangen Saison. In Salzburg geht es gegen den KAC. Das Spiel wird erstmals live auf ORF 1 gezeigt.

Insgesamt werden diese Saison 30 Partien im ORF gezeigt. Zudem gibt es alle Partien im LIVE-Ticker auf LAOLA1.at zu verfolgen.

Bisher sind nur die Termine fürs Auftaktwochenende bekannt. Der restliche Spielplan der Regular Season wird am 24. Juli veröffentlicht.

Die ersten beiden Runden im Überblick:

Runde 1 | Fr, 12.09.2025:

EC-KAC – Hydro Fehérvár AV19

Steinbach Black Wings Linz – Pioneers Vorarlberg

FTC-Telekom Budapest – EC iDM Wärmepumpen VSV

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg

HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal

Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals

Runde 2 | So, 14.09.2025:

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC (LIVE auf ORF 1)

Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz

Vienna Capitals – FTC-Telekom Budapest

HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers

Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck

Olimpija Ljubljana – EC iDM Wärmepumpen VSV

