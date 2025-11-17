ICE Power Ranking: Wer ist am stärksten aus der Pause gekommen?

Die win2day ICE Hockey League ist am vergangenen Mittwoch aus der Länderspielpause zurückgekehrt.

Mit spannenden Duellen wurde nicht gegeizt, neben dem Spitzenspiel zwischen Pustertal und Ljubljana beherrschte natürlich das Kärntner Derby zwischen VSV und KAC die Schlagzeilen. Außerdem gab es das erste ungarische Duell in der Liga-Historie.

Eishockey-Experte Maximilian Girschele blickt in seinem Power Ranking auf die aktuellen Trends der 13 ICE-Teams. Die Rang-Veränderungen der Mannschaften beziehen sich auf das Power Ranking der Vorwoche.

Das Power Ranking der 7. Ausgabe >>>

In die Bewertung fließen neben den Ergebnissen der vergangenen Spieltage freilich auch Verletzungen und sonstige Auffälligkeiten ein.