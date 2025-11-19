EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt ING
Live
3:2
2:1 , 1:0
  • Brandon Coe
  • Nash Nienhuis
  • Travis St. Denis
  • Austen Keating
  • Philipp Krauß
NEWS

CHL LIVE: Red Bull Salzburg - ERC Ingolstadt

Im Achtelfinale der CHL empfangen die Ice-Bullen den ERC Ingolstadt. LIVE-Infos:

CHL LIVE: Red Bull Salzburg - ERC Ingolstadt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der CHL daheim auf Ingolstadt (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Bullen verloren das Hinspiel deutlich mit 2:6 und sind nun auch Revanche aus. In der heimischen ICE Hockey League belegen die Mozartstädter derzeit nur den siebenten Rang.

Zuletzt konnten die Salzburger nach vier Niederlagen wieder einmal einen Sieg feiern. Gegen Fehervar gewann man mit 4:1.

Die Deutschen Ingolstädter belegen in der Deutschen Bundesliga den zweiten Platz und siegten in der letzten Runde 5:1 daheim gegen die Augsburger Panthers.

Wintersport Eishockey Champions Hockey League