CHL LIVE: Red Bull Salzburg - ERC Ingolstadt

Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der CHL daheim auf Ingolstadt (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Bullen verloren das Hinspiel deutlich mit 2:6 und sind nun auch Revanche aus. In der heimischen ICE Hockey League belegen die Mozartstädter derzeit nur den siebenten Rang.

Zuletzt konnten die Salzburger nach vier Niederlagen wieder einmal einen Sieg feiern. Gegen Fehervar gewann man mit 4:1.

Die Deutschen Ingolstädter belegen in der Deutschen Bundesliga den zweiten Platz und siegten in der letzten Runde 5:1 daheim gegen die Augsburger Panthers.