-
ZSC Lions - Lausanne HCEishockey - National League
-
Highlights: KAC entscheidet Powerplay-Festival in Ljubljana für sichEishockey - ICE
-
Highlights: Grazer drehen ein 0:2 gegen Innsbruck noch umEishockey - ICE
-
Highlights: Raffl-Brüder führen Salzburg aus der KriseEishockey - ICE
-
Highlights: VSV bezwingt aufoperungsvolle Capitals knappEishockey - ICE
-
Highlights: Black Wings gewinnen im LändleEishockey - ICE
-
Highlights: Ferencvaros überrascht die WölfeEishockey - ICE
-
Highlights: Die Vienna Capitals können noch gewinnenEishockey - ICE
-
EHC Biel-Bienne - ZSC LionsEishockey - National League
-
Highlights: Ljubljana gewinnt Verfolgerduell gegen BozenEishockey - ICE
EC Red Bull Salzburg RBS
ERC Ingolstadt ING
Live
3:22:1 , 1:0
-
Brandon Coe
-
Nash Nienhuis
-
Travis St. Denis
-
Austen Keating
-
Philipp Krauß
NEWS
CHL LIVE: Red Bull Salzburg - ERC Ingolstadt
Im Achtelfinale der CHL empfangen die Ice-Bullen den ERC Ingolstadt. LIVE-Infos:
Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der CHL daheim auf Ingolstadt (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Bullen verloren das Hinspiel deutlich mit 2:6 und sind nun auch Revanche aus. In der heimischen ICE Hockey League belegen die Mozartstädter derzeit nur den siebenten Rang.
Zuletzt konnten die Salzburger nach vier Niederlagen wieder einmal einen Sieg feiern. Gegen Fehervar gewann man mit 4:1.
Die Deutschen Ingolstädter belegen in der Deutschen Bundesliga den zweiten Platz und siegten in der letzten Runde 5:1 daheim gegen die Augsburger Panthers.