CHL: Salzburg scheitert trotz Sieg an Ingolstadt

Für den EC Red Bull Salzburg ist die Champions-Hockey-League-Saison im Achtelfinale zu Ende gegangen.

Der österreichische Meister holt im Rückspiel einen 4:3-Sieg über ERC Ingolstadt, scheidet nach der 2:6-Niederlage im Hinspiel mit einem Gesamtscore von 6:9 aus.

Die "Eisbullen" gehen bereits früh durch Brandon Coe in Führung (6.), nach dem Ausgleich von Austen Keating (16.) bringt Nash Nienhuis die Salzburger nur Sekunden später noch im ersten Drittel wieder in Front. In der Folge sind die Gastgeber das tonangebende Team und erhöhen im Mitteldrittel durch Travis St. Denis auf 3:1 (38.).

Die Überlegenheit können die Salzburger aber nur bedingt in Tore ummünzen: Im Schlussdrittel bringt Philipp Krauß erst die Gäste wieder heran (50.), ehe Mario Huber den neuerlichen Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellt (54.). Daniel Schmölz bringt Ingolstadt aber nur zwei Minuten später wieder heran.

Damit endet die CHL-Reise für die Bullen im Achtelfinale. Für die Salzburger geht es in der ICE Hockey League bereits am Freitag mit dem Heimspiel gegen die Black Wings Linz (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.