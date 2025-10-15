EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS
Eisbären Berlin Eisbären Berlin BER
Endstand
4:1
1:0 , 3:1 , 0:0
  • Connor Corcoran
  • Nash Nienhuis
  • Mario Huber
  • Peter Schneider
  • Lean Bergmann
NEWS

Ab in die Playoffs! Überzeugendes Salzburg schlägt Berlin klar

Die "Eisbullen" legen mit einem starken Mitteldrittel das Fundament für den klaren Sieg. In den Playoffs wartet auch ein deutsches Team.

Ab in die Playoffs! Überzeugendes Salzburg schlägt Berlin klar Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
EC Red Bull Salzburg schafft den Einzug in die Playoffs der Champions Hockey League!

Am sechsten Spieltag der Regular Season gewinnt der ICE-Champion mit 4:1 gegen die Eisbären Berlin. In den Playoffs wartet ERC Ingolstadt auf die Eisbullen.

Im letzten Spiel der Regular Season erlebt Salzburg einen idealen Start.

Nach drei Minuten kommt man nämlich erstmals ins Powerplay, welches Corcoran mit der 1:0-Führung ausnutzen kann (4.). Als Thaler knappe zehn Minuten später wegen eines Stockschlags selbst zwei Minuten rausmuss, betreibt das Viveiros-Team starkes Penalty-Killing.

Sofortige Antwort der Eisbären

Während Salzburg die Partie anfangs nur leicht unter Kontrolle hat, übernimmt man im Mitteldrittel die Kontrolle. Schon zu Beginn des Abschnitts erhöht Nienhuis nach starker Vorlage von Coe auf 2:0 (22.). Berlin kann allerdings im Gegenzug durch Bergmann anschließen.

Im zweiten Powerplay der Gäste gerät der ICE-Meister zwar unter Druck, kann den Ausgleich aber verhindern und schaltet anschließend mehrere Gänge hoch.

Nach starken Kombinationen sorgen die Treffer von Huber (31.) und Schneider (32.) bereits für die Vorentscheidung.

Neun von zehn

Den letzten Abschnitt können die Mozartstädter weitestgehend ruhig runterspielen. Brenzlich wird es nur kurzzeitig, als Nissner (49.) eine Zwei-Minuten-Strafe erhält. Auch die dritte Phase in Unterzahl übersteht RBS ohne Gegentreffer.

Bis zum Schluss hält Salzburg das 4:1 und zieht damit im zehnten Anlauf zum neunten Mal in die Playoffs ein.

In der Vorsaison schaffte man es gar bis ins Viertelfinale, wo erst gegen BK Färjestads Schluss war.

