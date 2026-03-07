-
Highlights: VSV schickt Black Wings Linz in den UrlaubEishockey - ICE
SC Rapperswil-Jona Lakers - EHC KlotenEishockey - National League
Highlights: Doppelter Hancock lässt VSV jubelnEishockey - ICE
Highlights: Capitals feiern höchsten Saisonsieg im Pre-PlayoffEishockey - ICE
Highlights: Graz99ers schnappen sich den Grunddurchgangs-SiegEishockey - ICE
Highlights: Bozen gewinnt in Vorarlberg lockerEishockey - ICE
Highlights: Salzburg gibt sich gegen Innsbruck keine BlößeEishockey - ICE
Highlights: VSV bleibt gegen Pustertal torlosEishockey - ICE
Highlights: Fehervar verhindert das Saison im Ungarn-DerbyEishockey - ICE
Highlights: KAC verspielt Platz 1 gegen die CapitalsEishockey - ICE
NEWS
Silber! ÖSV-Biathleten mit nächster WM-Medaille in Jugend-Staffel
Das rot-weiß-rote Trio muss sich nach zwei Strafrunden nur Italien geschlagen geben.
Österreichs Biathleten sorgen bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft am Arber für das nächste Ausrufezeichen.
Beim Staffel-Rennen der Jugend-Klasse gewinnt das rot-weiß-rote Trio Simon Hecheberger, Tim Denner und Matti Pinter nach zwei Strafrunden sowie zehn Nachladern die Silbermedaille.
Gold geht mit einem Vorsprung von 23 Sekunden an Italien (0+8), Bronze schnappt sich Estland (0+6/+29,7 Sekunden).
Im Medaillenspiegel belegt Österreich mit zwei Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze den dritten Platz hinter Lettland (3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze) und der Slowakei (3x Gold).