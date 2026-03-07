NEWS

Silber! ÖSV-Biathleten mit nächster WM-Medaille in Jugend-Staffel

Das rot-weiß-rote Trio muss sich nach zwei Strafrunden nur Italien geschlagen geben.

Silber! ÖSV-Biathleten mit nächster WM-Medaille in Jugend-Staffel Foto: © Ski Austria
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Biathleten sorgen bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft am Arber für das nächste Ausrufezeichen.

Beim Staffel-Rennen der Jugend-Klasse gewinnt das rot-weiß-rote Trio Simon Hecheberger, Tim Denner und Matti Pinter nach zwei Strafrunden sowie zehn Nachladern die Silbermedaille.

Gold geht mit einem Vorsprung von 23 Sekunden an Italien (0+8), Bronze schnappt sich Estland (0+6/+29,7 Sekunden).

Im Medaillenspiegel belegt Österreich mit zwei Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze den dritten Platz hinter Lettland (3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze) und der Slowakei (3x Gold).

Mehr zum Thema

14. Winter-Paralympics in Italien offiziell eröffnet

14. Winter-Paralympics in Italien offiziell eröffnet

Olympia
Biathlon: Perrot sichert sich im Einzel die kleine Kristallkugel

Biathlon: Perrot sichert sich im Einzel die kleine Kristallkugel

Biathlon
3
Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Biathlon
5
110. Weltcup-Sieg! Kläbo rückt Rekordhalterin Björgen immer näher

110. Weltcup-Sieg! Kläbo rückt Rekordhalterin Björgen immer näher

Langlauf
Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Brennsteiner fährt im RTL in Kranjska Gora aufs Podest

Ski Alpin
Hütter nach knapp verpasstem Sieg: "Darf man nicht nachtrauern"

Hütter nach knapp verpasstem Sieg: "Darf man nicht nachtrauern"

Ski Alpin
1
2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

2. Abfahrt im Val di Fassa - das Ergebnis

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Biathlon ÖSV-Biathlon-Team ÖSV-Biathleten Biathlon-Junioren-WM