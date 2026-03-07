Silber! ÖSV-Biathleten mit nächster WM-Medaille in Jugend-Staffel

Österreichs Biathleten sorgen bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft am Arber für das nächste Ausrufezeichen.

Beim Staffel-Rennen der Jugend-Klasse gewinnt das rot-weiß-rote Trio Simon Hecheberger, Tim Denner und Matti Pinter nach zwei Strafrunden sowie zehn Nachladern die Silbermedaille.

Gold geht mit einem Vorsprung von 23 Sekunden an Italien (0+8), Bronze schnappt sich Estland (0+6/+29,7 Sekunden).

Im Medaillenspiegel belegt Österreich mit zwei Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze den dritten Platz hinter Lettland (3x Gold, 3x Silber, 1x Bronze) und der Slowakei (3x Gold).