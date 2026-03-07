Hauser vergibt Top-Ergebnis im Massenstart am Schießstand

Lisa Hauser muss sich bei ihrer Rückkehr in den Biathlon-Weltcup im Massenstart in Kontiolahti mit Platz 26 begnügen.

Die nach Olympia gesundheitlich angeschlagene Tirolerin liegt zur Rennhälfte noch auf Platz vier, kommt später als Neunte und in Reichweite zu den Podestplätzen zum letzten Schießen.

Dort leistet sich die Massenstart-Weltmeisterin von 2021 stehend drei Fehler, wodurch Hauser ans hintere Ende des 30er-Feldes zurückrutscht. Im Ziel beträgt ihr Rückstand nach insgesamt vier Strafrunden schließlich 1:51,8 Minuten.

Den Sieg schnappt sich die Französin Julia Simon vor den beiden Schwedinnen Elvira Öberg (2 Fehler/+5,6 Sekunden) und Anna Magnusson (1/+8,9).