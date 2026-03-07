NEWS

Hauser vergibt Top-Ergebnis im Massenstart am Schießstand

Die Weltmeisterin von 2021 liegt zwischenzeitlich an vierter Stelle. Wie schon bei Olympia wird der Tirolerin das letzte Schießen zum Verhängnis.

Hauser vergibt Top-Ergebnis im Massenstart am Schießstand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lisa Hauser muss sich bei ihrer Rückkehr in den Biathlon-Weltcup im Massenstart in Kontiolahti mit Platz 26 begnügen.

Die nach Olympia gesundheitlich angeschlagene Tirolerin liegt zur Rennhälfte noch auf Platz vier, kommt später als Neunte und in Reichweite zu den Podestplätzen zum letzten Schießen.

Dort leistet sich die Massenstart-Weltmeisterin von 2021 stehend drei Fehler, wodurch Hauser ans hintere Ende des 30er-Feldes zurückrutscht. Im Ziel beträgt ihr Rückstand nach insgesamt vier Strafrunden schließlich 1:51,8 Minuten.

Den Sieg schnappt sich die Französin Julia Simon vor den beiden Schwedinnen Elvira Öberg (2 Fehler/+5,6 Sekunden) und Anna Magnusson (1/+8,9).

Die 25 Biathletinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#25 - Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) - 11 Weltcupsiege
#25 - Denise Herrmann-Wick (Deutschland) - 11 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Silber! ÖSV-Biathleten mit nächster WM-Medaille in Jugend-Staffel

Silber! ÖSV-Biathleten mit nächster WM-Medaille in Jugend-Staffel

Biathlon
1
Biathlon: Perrot sichert sich im Einzel die kleine Kristallkugel

Biathlon: Perrot sichert sich im Einzel die kleine Kristallkugel

Biathlon
3
14. Winter-Paralympics in Italien offiziell eröffnet

14. Winter-Paralympics in Italien offiziell eröffnet

Olympia
Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Biathlon
5
Prommegger im Parallel-Slalom in Spindlermühle am Podest vorbei

Prommegger im Parallel-Slalom in Spindlermühle am Podest vorbei

Snowboard
Goldene Aigner: "Wir sind mit 130 Puls im Bett gelegen"

Goldene Aigner: "Wir sind mit 130 Puls im Bett gelegen"

Olympia
Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Brennsteiner hadert trotz Podest etwas: "Nicht so ein guter Lauf"

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport Biathlon Lisa Hauser ÖSV-Biathlon-Team Massenstart Biathlon-Weltcup Kontiolahti