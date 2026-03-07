NEWS

Österreichs Männer-Staffel verpasst Top Ten in Kontiolahti

Lange Zeit sieht es für Österreichs Männer-Staffel nach einem Top-Ten-Platz aus, am Ende muss man sich mit Platz elf zufriedengeben. Der Sieg geht an Norwegen.

Österreichs Männer-Staffel hat im 4x7,5-km-Bewerb einen Top-Ten-Platz knapp verpasst.

Dominic Unterweger, Lukas Haslinger, Fabian Müllauer und Patrick Jakob werden in Kontiolahti Elfte, am Schluss fehlt etwas mehr als eine Sekunde auf Estland und Platz zehn. Der Sieg geht an Norwegen.

Strafrunde kostet gute Platzierung

Frankreich führt lange Zeit mit großem Vorsprung, Schlussläufer Quentin Fillon Maillet patzt jedoch sowohl beim Liegend- als auch Stehendschießen und begräbt damit die Siegchance. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) läuft schlussendlich den Sieg sicher nach Hause.

Platz drei geht an Schweden, das in der Schlussrunde die Finnen vor heimischem Publikum vom Podest drängt.

Österreichs Quartett liegt bis zur Hälfte auf Top-Ten-Kurs, nach der Übergabe an Fabian Müllauer ist sogar ein Platz unter den ersten Sechs realistisch. Eine Strafrunde des 23-Jährigen wirft das österreichische Team jedoch weit zurück.

Schlussläufer Patrick Jakob bringt Österreich noch einmal heran, muss sich jedoch Mehis Udam (EST) im Zielsprint geschlagen geben.

