Vermeulen kritisiert Ski-Exot: "Keine Werbung für den Sport"

Im Langlauf-Weltcup herrscht Aufregung um einen Ski-"Exoten".

Der 48-jährige Edward Limbaga darf aktuell trotz fehlender Erfahrung aufgrund einer Ausnahmeregelung der FIS in Weltcup-Rennen an den Start gehen - wofür es von den etablierten Langläufern Kritik gibt.

Beim 10-km-Skatingeinzelstartrennen im norwegischen Trondheim landete der Filipino auf dem 111. und damit letzten Platz, benötigte dabei mehr als doppelt so lange wie Sieger Einar Hedegart aus Norwegen.

Vermeulen: "Das ist gefährlich"

"Das ist gefährlich und der Grund, warum man mit Kinderrennen anfängt und nicht im Weltcup“, sagt Österreichs Langlauf-Star Mika Vermeulen gegenüber dem norwegischen Medium "NRK", nachdem Limbaga auf der Strecke mehrmals zu Sturz kam, auch sein Stock brach.

"Ich denke nicht, dass es eine gute Werbung für den Sport ist, wenn ein Filipino starten darf, der erst seit wenigen Wochen Ski fährt und sich in jeder Abfahrt auf die Nase legt", so der 26-Jährige.

Dass Limbaga trotz seiner geringen Erfahrung an einem Weltcup-Rennen teilnehmen darf, verdankt er einer Sonderregel der FIS. An den ersten drei Weltcup-Wochenenden der Saison dürfen auch Anfänger mit schlechterer Punktewertung an den Rennen teilnehmen, um Punkte für die Olympia-Qualifikation zu holen.

Limbaga verteidigt sich: "Folge den Regeln"

"Ich versuche, den Regeln so gut ich kann zu folgen und (anderen Fahrern, Anm.) aus dem Weg zu gehen", verteidigte sich Limbaga selbst, der erst seit rund vier Wochen auf den Skiern steht.

Laut Fis-Renndirektor Michal Lamplot sollen die "Exoten" - an den Bewerben in Trondheim nahmen auch Teilnehmer aus dem Libanon, Trinidad und Tobago oder Bermuda teil - normalerweise von hinten starten, um das Risiko zu minimieren. In Trondheim war dies wegen Zeitdrucks allerdings nicht möglich.