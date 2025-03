ÖSV-Biathleten erreichen bestes Staffel-Ergebnis des Winters

Österreichs Biathleten beenden das Weltcup-Wochenende in Nove Mesto mit einem guten fünften Platz in der Staffel. Es ist das beste Staffel-Ergebnis in dieser Saison für Rot-Weiß-Rot.

Das Quartett Felix Leitner, Simon Eder, David Komatz und Patrick Jakob kommt mit insgesamt zehn Nachladern und einem Rückstand von 4:07,2 Minuten ins Ziel.

Von Platz 14 aus gestartet arbeiten sich Leitner und Eder nach vorne, zur Halbzeit liegt Österreich auf Platz zehn. Komatz übergibt auf Rang sechs an Schlussläufer Jakob, der noch einen Platz gutmacht.

Der Sieg geht in deutlicher Manier an Frankreich (0+4), 1:26,6 Minuten vor Norwegen, das beim Staffel-Abschied von Johannes Thingnes Boe einmal in die Strafrunde muss. Platz drei geht überraschend an die Ukraine (0+7/+2:45,4) vor Deutschland (4+10/+2:57,1).