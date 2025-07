Nach Tod von Dahlmeier: Leichnam soll geborgen werden

Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist am Montag auf rund 5.700 Metern am Laila Peak in Pakistan von einem Steinschlag getroffen worden. Nachdem sofort ein Notruf von ihrer Seilpartnerin abgesetzt wurde und die Rettungskräfte versucht hatten, die 31-Jährige zu bergen, war es gestern Nachmittag traurige Gewissheit.

Laura Dahlmeier ist tot. Das Management bestätigt dies gegenüber dem ZDF.

"Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Hubschrauber-Überflug und der Schilderungen der Seilpartnerin zur Schwere der Verletzungen ist vom sofortigen Tod Laura Dahlmeiers auszugehen", heißt es in dem Statement.

Die Überlebenschancen von Dahlmeier waren gering gewesen. Denn auf rund 5.700 Metern Höhe herrschen Minusgrade und es liegt Schnee. Die Unglücksstelle ist schwer zugänglich und es besteht zudem Steinschlaggefahr.

Leichnam soll geborgen werden

Es sei Dahlmeiers "ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille" gewesen, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren dürfe, um sie zu bergen.

Laut der "Krone", die sich auf pakistanische Medien beruft, soll der Leichnam nun aber doch geborgen werden. Und das "sobald die Bedingungen einen sicheren Zugang zum Unfallort zulassen".

Des Weiteren ist man mit den lokalen Behörden im Austausch, um "den Bergungsprozess zu erleichtern und Dahlmeiers Andenken im Geiste der internationalen Bergsteiger-Solidarität zu ehren."