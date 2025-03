Komatz führt ÖSV-Team mit Mega-Schlussrunde zu Top-Ergebnis

Tolle Leistung von Österreichs Mixed-Staffel!

Das Quartett aus Lea Rothschopf, Anna Andexer, Patrick Jakob und David Komatz holt sich auf der Pokljuka Rang vier.

Der Sieg geht an Schweden vor Frankreich (1+6/+14,8) und Norwegen (0+10/+20,0).

Rothschopf und Andexer legen vor

Österreichs Frauen Lea Rothschopf und Anna Andexer machen beide ein starkes Rennen. Rothschopf braucht zwei Nachlader und übergibt mit rund 20 Sekunden Rückstand auf das Podest.

Andexer zeigt in der Loipe einmal mehr eine starke Leistung und brauchte ebenso zwei Extrapatronen und reduziert den Abstand auf Rang drei auf etwas mehr als zwölf Sekunden.

An dritter Position ist Patrick Jakob an der Reihe und auch er zeigt ein starkes Rennen und hält Österreich in den Top 5.

Komatz definiert Konzept "Schlussrunde" neu

Schlussläufer David Komatz liefert ein perfektes Rennen und braucht keinen einzigen Nachlader. Noch besser ist er läuferisch.

Er hält Österreich nicht nur bis zum letzten Schießen auf Rang fünf, denn nach dem Stehend hat er nur noch fünf Sekunden Rückstand auf Italiens Schlussläufer Tommaso Giacomel. Den lässt er auf seiner Schlussrunde hinter sich und bringt Österreichs Team auf Rang vier ins Ziel (0+7/+53,6).

Auf seiner letzten Runde liefert Komatz die deutlich schnellste Laufzeit, der Deutsche Philipp Nawrath kommt ihm mit acht Sekunden noch am nächsten.

Wichtiger Schritt nach vorne im Nationencup

Da Finnland schon beim dritten Läufer überrundet und daher nur 20. wird, kann Österreich auch im Männer-Nationencup wichtigen Boden gutmachen.

Die Finnen liegen zwar nach wie vor auf Rang zehn, haben aber nur mehr elf Zähler Vorsprung auf Österreich (5781:5770). Ergattert Österreich noch Rang zehn, hat das ÖSV-Team auch kommende Saison fünf Startplätze zur Verfügung.

Gelingt das nicht, darf man nur vier Mann ins Rennen schicken. Die Entscheidung fällt damit kommende Woche in Oslo, wo nur der Sprint-Bewerb für den Nationencup relevant ist.