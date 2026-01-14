Biathlon: ÖSV-Frauenstaffel läuft in Ruhpolding in Top 10

Österreichs Frauenstaffel ist zum Start der Biathlon-Weltcupbewerbe im bayrischen Ruhpolding auf Rang sieben gelaufen.

Die beiden fehlerfreien Anna Gandler und Lisa Hauser, Anna Andexer (1) und Anna Juppe (3) haben am Mittwoch über 4 x 6 Kilometer 1:28,7 Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen. Platz zwei geht an Italien (+0,9 Sek.) vor Schweden (+3,0).

Gandler übergibt als Dritte mit 5,8 Sek. Rückstand, Hauser hält bei ihrem Comeback nach einer Erkrankung das ÖSV-Team im Spitzenfeld. Ein Sturz kostet zwar etwas Zeit, als Sechste liegt sie aber nur 7,0 Sek. zurück. Nach einem Nachlader stehend kommt Andexer als Siebente zur Übergabe an Juppe, die trotz dreier Fehlschüsse diesen Platz ins Ziel bringt.

Botn startet nicht

Am Donnerstag (14:30 Uhr/live ORF 1) steht die Männer-Staffel auf dem Programm. Der Norweger Johan-Olav Botn wird dabei und auch bei den folgenden Einzel-Rennen nicht starten.

Der 26-Jährige hatte wegen gesundheitlicher Probleme bereits die Rennen in der Vorwoche in Oberhof verpasst und dabei seine Weltcupgesamtführung verloren. "Mein Hauptziel waren von Anfang an die Olympischen Spiele. Ich versuche, mich bestmöglich darauf vorzubereiten", sagte Botn.

Botn war am Dienstag wie das gesamte norwegische Männerteam zur Beerdigung von Sivert Guttorm Bakken in Lillehammer. Botn hatte seinen Freund und Teamkollegen am 23. Dezember im italienischen Lavazé tot in dessen Hotelzimmer gefunden.

Die Todesumstände Bakkens, der bei seinem Auffinden eine Höhenmaske trug, sind weiter unklar. Die Ergebnisse der Autopsie sollen bis spätestens 7. März vorliegen.