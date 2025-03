Comeback! ÖSV-Duo feiert Rückkehr in Biathlon-Weltcup

Erfreuliche Nachrichten für die ÖSV-Biathleten!

Wie am Dienstag offiziell verkündet wurde, kehren Anna Gandler und Felix Leitner nach längerer Pause in Nové Město na Moravě in das rot-weiß-rote Weltcup-Team zurück und sind somit ab kommenden Wochenende wieder mit von der Partie.

Sowohl Gandler, als auch Leitner hatten zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und mussten die vergangene Weltmeisterschaft in Lenzerheide vorzeitig beenden bzw. gänzlich auslassen.

Gandler wird im Übrigen die frischgebackene Juniorenweltmeisterin Anna Andexer ersetzen und so das ÖSV-Aufgebot in Tschechien komplettieren.

Das ÖSV-Aufgebot für den Weltcup in Nové Město na Moravě (CZE):

Herren: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz, Felix Leitner, Fredrik Mühlbacher

Damen: Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Lea Rothschopf, Tamara Steiner

