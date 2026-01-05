NEWS

Biathlon: ÖSV-Trio um Hauser fehlt in Oberhof

Aus gesundheitlichen Gründen ist Österreichs Biathlon-Team beim bevorstehenden Weltcup dezimiert.

Biathlon: ÖSV-Trio um Hauser fehlt in Oberhof Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Biathlon-Team muss beim Weltcup ab Donnerstag in Oberhof auf ein Trio verzichten.

Lisa Hauser, Siegerin der Verfolgung in Östersund Anfang Dezember, Anna Andexer und David Komatz pausieren aus gesundheitlichen Gründen.

Das Trio ist nach einer Erkrankung zwar wieder auf dem Weg der Besserung, allerdings körperlich noch nicht wieder bei 100 Prozent. Für sie rücken Fredrik Mühlbacher, Lara Wagner und Dunja Zdouc in das Weltcupteam auf.

Die 25 Biathletinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#25 - Elvira Öberg (Schweden) - 10 Weltcupsiege
#25 - Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) - 10 Weltcupsiege

Slideshow starten

29 Bilder

Kommentare

