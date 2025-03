Lara Wagner wird am Holmenkollen ihr Debüt im Biathlon-Weltcup geben.

Die 22-jährige Tirolerin wird nach zuletzt guten Leistungen beim IBU-Cup-Finale in Otepää anstelle von Anna Juppe in Oslo an den Start gehen. In Estland erreichte Wagner im Massenstart den sechsten Platz, hinzu kommen ein achter Rang im Sprint sowie ein neunter Platz im Einzel.

Bei den Männern erhält Fabian Müllauer beim Saisonfinale in Norwegen noch einen Weltcup-Einsatz, der Salzburger wird Fredrik Mühlbacher ersetzen.

In Oslo treten die Biathlet:innen von Freitag bis Sonntag im Sprint, der Verfolgung und dem Massenstart an.

Frauen-Aufgebot: Anna Andexer, Lisa Hauser, Lea Rothschopf, Tamara Steiner, Lara Wagner

Männer-Aufgebot: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz, Felix Leitner, Fabian Müllauer

