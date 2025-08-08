Biathlon: Norwegen-Coach hört nach Olympia auf

Norwegens Männer haben den Biathlonsport seit mehreren Jahren fest im Griff. In den vergangenen sieben Saisonen kam der Gesamtweltcupsieger sechs Mal aus dem wintersportverrückten Land.

Großen Anteil daran hat Erfolgstrainer Siegfried Mazet, unter dem die Norweger seit 2016 fast alles abräumten. Diese Zeit neigt sich aber dem Ende entgegen. Der Franzose verlässt das norwegische Lager nach der kommenden Saison. Das gibt der Norwegische Verband am Freitag bekannt.

Der 47-Jährige verhalf den Skandinaviern zu 40 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften bzw. Olympischen Spielen und über 140 Weltcupsiegen. Zuvor war Mazet im französischen Team aktiv und arbeitete dort mit Seriensieger Martin Fourcade zusammen.

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison Sturla Holm Laegreid bedauert den Abschied: "Siegfried sieht uns nicht nur als Biathleten, sondern als ganze Menschen. Er war für uns im Team sehr wichtig, sowohl als Trainer als auch als Mensch. Es ist traurig, Siegfried zu verlieren."

