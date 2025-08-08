Suche
    news

    Biathlon: Norwegen-Coach hört nach Olympia auf

    Unter Siegfried Mazet entwickelten die norwegischen Biathleten eine teils erdrückende Dominanz. Die Athleten bedauern seine Entscheidung.

    Biathlon: Norwegen-Coach hört nach Olympia auf Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Norwegens Männer haben den Biathlonsport seit mehreren Jahren fest im Griff. In den vergangenen sieben Saisonen kam der Gesamtweltcupsieger sechs Mal aus dem wintersportverrückten Land. 

    Großen Anteil daran hat Erfolgstrainer Siegfried Mazet, unter dem die Norweger seit 2016 fast alles abräumten. Diese Zeit neigt sich aber dem Ende entgegen. Der Franzose verlässt das norwegische Lager nach der kommenden Saison. Das gibt der Norwegische Verband am Freitag bekannt. 

    Der 47-Jährige verhalf den Skandinaviern zu 40 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften bzw. Olympischen Spielen und über 140 Weltcupsiegen. Zuvor war Mazet im französischen Team aktiv und arbeitete dort mit Seriensieger Martin Fourcade zusammen. 

    Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison Sturla Holm Laegreid bedauert den Abschied: "Siegfried sieht uns nicht nur als Biathleten, sondern als ganze Menschen. Er war für uns im Team sehr wichtig, sowohl als Trainer als auch als Mensch. Es ist traurig, Siegfried zu verlieren."

    Der "Böminator", der (fast) alle Rekorde bricht

    Vorschau
    Fakten zu Johannes Thingnes Boe
    Bruder Tarjei mit Vorahnung

    Slideshow starten

    24 Bilder

    Mehr zum Thema

    Anna Gandler: "Laura Dahlmeier war ein unglaublicher Mensch"

    Anna Gandler: "Laura Dahlmeier war ein unglaublicher Mensch"

    Biathlon
    Trotz Dahlmeier-Unglück: Laila Peak bleibt geöffnet

    Trotz Dahlmeier-Unglück: Laila Peak bleibt geöffnet

    Biathlon
    Marco Rossi: "Ich wusste nicht, ob ich ihnen vertrauen kann"

    Marco Rossi: "Ich wusste nicht, ob ich ihnen vertrauen kann"

    Eishockey - NHL
    20
    Pioneers schnappen sich Ex-Teamkollegen von Marco Rossi

    Pioneers schnappen sich Ex-Teamkollegen von Marco Rossi

    Eishockey - ICE Hockey League
    2
    Verkündet ÖSV-Star Venier am Donnerstag ihren Rücktritt?

    Verkündet ÖSV-Star Venier am Donnerstag ihren Rücktritt?

    Ski Alpin - Weltcup Damen
    9
    ÖEHV stellt neuen Geschäftsführer vor

    ÖEHV stellt neuen Geschäftsführer vor

    Eishockey - Nationalteam
    1
    Vor Olympia-Saison: Svancer trotzt Fersenproblemen

    Vor Olympia-Saison: Svancer trotzt Fersenproblemen

    Winter-Mix - Freestyle
    Kehren die Capitals bei den Trikots zu ihren Wurzeln zurück?

    Kehren die Capitals bei den Trikots zu ihren Wurzeln zurück?

    Eishockey - ICE Hockey League
    4

    Kommentare