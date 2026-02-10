3er-Gondel
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?
Wer ist der GOAT im Skispringen? Die 3er-Gondel hat die besten fünf Skispringer der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.
In einer neuen Folge der 3er-Gondel ranken Hannah Weinhäupl und Vincent Öfner die fünf besten Skispringer der Geschichte.
Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, in dem eine absolute Skisprung-Legende an der Spitze steht. Auch zwei ÖSV-Adler sind in den Top 5 vertreten.
Stimmst du der Liste zu - oder fehlt für dich ein Überflieger?
Hier ansehen: