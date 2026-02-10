3er-Gondel

Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?

Wer ist der GOAT im Skispringen? Die 3er-Gondel hat die besten fünf Skispringer der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.

In einer neuen Folge der 3er-Gondel ranken Hannah Weinhäupl und Vincent Öfner die fünf besten Skispringer der Geschichte.

Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, in dem eine absolute Skisprung-Legende an der Spitze steht. Auch zwei ÖSV-Adler sind in den Top 5 vertreten.

Stimmst du der Liste zu - oder fehlt für dich ein Überflieger?

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Noriaki Kasai (Japan) - 17 Weltcupsiege
#17 - Domen Prevc (Slowenien) - 18 Weltcupsiege

