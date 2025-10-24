Signierter Trainingslycra von Valentin Bontus ersteigern

Du bietest auf ein exklusives Sammlerstück aus der Welt des Kitesurfens:
Original Trainingslycra der Marke Marinepool
Größe: L
Handsigniert von Valentin Bontus, Olympiasieger 2024 und Sportler des Jahres 2024
Besonderes Erinnerungsstück für Fans, Sammler und alle, die den Kitesport lieben
Ein echtes Highlight für alle, die ein Stück Kitesurf-Geschichte besitzen möchten
Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen zugunsten der Österreichischen Sporthilfe – und unterstützen Sie damit heimische Spitzensportler:innen!