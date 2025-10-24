Sponsored Content

Signierter Trainingslycra von Valentin Bontus ersteigern

Ersteigere einen signierten Marinepool-Trainingslycra (Größe L) von Olympiasieger 2024 und Sportler des Jahres 2024, Valentin Bontus. Ein exklusives Sammlerstück für Fans! Jetzt bei United Charity mitbieten und Gutes tun.

Signierter Trainingslycra von Valentin Bontus ersteigern Foto: © Österreichische Sporthilfe
Valentin Bontus ist Österreichs erfolgreichster Kitesurfer und Olympiasieger 2024, zudem wurde er zum Sportler des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Ersteigere jetzt ein echtes Highlight: einen signierten Trainingslycra der Marke Marinepool in Größe L, getragen und handsigniert von Valentin Bontus persönlich.
Ein einzigartiges Erinnerungsstück eines Ausnahmeathleten, der Österreichs Farben auf den Wellen der Welt vertritt.

Foto: ©GEPA

Du bietest auf ein exklusives Sammlerstück aus der Welt des Kitesurfens:

  • Original Trainingslycra der Marke Marinepool

  • Größe: L

  • Handsigniert von Valentin Bontus, Olympiasieger 2024 und Sportler des Jahres 2024

  • Besonderes Erinnerungsstück für Fans, Sammler und alle, die den Kitesport lieben

  • Ein echtes Highlight für alle, die ein Stück Kitesurf-Geschichte besitzen möchten

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen zugunsten der Österreichischen Sporthilfe – und unterstützen Sie damit heimische Spitzensportler:innen!

