Signierter Trainingslycra von Valentin Bontus ersteigern

Valentin Bontus ist Österreichs erfolgreichster Kitesurfer und Olympiasieger 2024, zudem wurde er zum Sportler des Jahres 2024 ausgezeichnet.

Ersteigere jetzt ein echtes Highlight: einen signierten Trainingslycra der Marke Marinepool in Größe L, getragen und handsigniert von Valentin Bontus persönlich.

Ein einzigartiges Erinnerungsstück eines Ausnahmeathleten, der Österreichs Farben auf den Wellen der Welt vertritt.