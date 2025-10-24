Fix! Tino Casali kehrt nach Österreich zurück

Tormann Tino Casali wechselt zum SCR Altach, wie Trainer Fabio Ingolitsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den TSV Hartberg (Samstag ab 17:00 Uhr LIVE-Ticker >>>) mitteilt.

Nachdem Ersatzgoalie Daniel Antosch an einer Daumenverletzung laboriert und auch Paul Piffer aufgrund von Rückenbeschwerden nicht einsatzbereit ist, soll der 29-Jährige die derzeitige Lücke auf dieser Position schließen.

Stammtormann soll aber weiterhin Dejan Stojanovic bleiben. Am vergangenen Wochenende musste beim Spiel gegen Red Bull Salzburg aufgrund der genannten Ausfälle sogar Tormanntrainer Martin Kobras auf der Bank Platz nehmen.

Bis Winter im Kader

Casali war bereits von 2020 bis 2023 Spieler des SCR Altachs. Er kam in 63 Spielen zum Einsatz. Zuletzt war der Villacher jedoch vereinslos. Dies ermöglicht dem Klub aus der ADMIRAL Bundesliga, die Verpflichtung außerhalb des Transferfensters abzuschließen.

Der Keeper ist vorerst bis Winter in Altach eingeplant.