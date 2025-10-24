Sporthilfe schafft "Priceless Moment" für Para-Athleten

Im Rahmen der diesjährigen LOTTERIEN Sporthilfe-Gala setzten Mastercard und die Österreichische Sporthilfe ein starkes Zeichen für Inklusion und gegenseitige Wertschätzung.

Bei einem exklusiven Priceless Moment am 8. Oktober brachte Mastercard mit der Österreichischen Sporthilfe zehn Para-Athlet:innen zu einem inspirierenden Austausch mit führenden Vertreter:innen aus der österreichischen Wirtschaft zusammen.



In der Rooftop Bar des 25hours Hotels trafen unter anderem Veronika, Elisabeth und Johannes Aigner, Andreas Ernhofer, Thomas Volgger, Angelino Zeller, Mendy Swoboda, Pepo Puch, Maximilian Taucher, Janina Falk und Claudia Lösch auf ausgewählte Stakeholder:innen aus verschiedenen Branchen.

Begrüßt wurden die Gäste von Michael Brönner, Country Manager von Mastercard Österreich sowie Matthias Berlisg, Marketingleiter der Österreichischen Sporthilfe.

Inklusion im Fokus

„Als Partner der Sporthilfe ist es uns ein Anliegen, nicht nur sportliche Leistungen zu würdigen, sondern auch den gesellschaftlichen Dialog über Inklusion zu stärken.

Diese Athlet:innen sind Vorbilder und ihre Geschichten verdienen maximale Sichtbarkeit“, so Michael Brönner, Country Manager Mastercard Österreich.

Mit dem Priceless Moment unterstreicht Mastercard sein langjähriges Engagement als Presenter der Kategorie „Sportlerin des Jahres mit Behinderung“ bei der Lotterien Sporthilfe-Gala.

"Unsere Aufgabe ist es, Athlet:innen sichtbar zu machen"

"Unsere Aufgabe ist es, Athlet:innen sichtbar zu machen – und Partner wie Mastercard helfen uns dabei, diese Sichtbarkeit mit echter Wirkung zu verbinden. Solche Formate zeigen, wie Sport Menschen und Branchen zusammenbringt“, erkärt Gernot Uhlir, Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe.