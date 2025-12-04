NEWS

Top 15! Das sind die bestverdienenden Sportlerinnen der Welt

Im von "Sportico" veröffentlichten Ranking dominiert vor allem eine Sportart.

Coco Gauff ist die bestverdienende Sportlerin des Jahres 2025.

Zumindest, wenn es laut der Sport-Business-Plattform "Sportico" geht. Das Medium rechnet die kompletten Erlöse der Athletinnen zusammen. Heißt: Es zählen nicht nur die Preisgelder und Einnahmen aus Sport, sondern auch Sponsorings dazu.

Vor allem die Tennis-Spielerinnen sind stark vertreten in der 15 Athletinnen fassenden Auflistung. Zehn der 15 Bestverdienerinnen schlagen regelmäßig am Court auf, mit Eileen Gu (Ski-Freestyle) ist nur eine Wintersportlerin in der Liste vertreten.

Hinter Tennis ist der Golfsport (mit Nelly Korda und Jeeno Thitikul) am häufigsten vertreten. Caitlin Clark (Basketball) und Simone Biles (Gymastik) vervollständigen die Auflistung.

Die Top-15 der bestverdienenden Sportlerinnen im Jahr 2025

Name

Gesamt

Gehalt/Preisgeld

Sponsorings

  1. Coco Gauff

31 Mio. Dollar

8 Mio. Dollar

23 Mio. Dollar

  1. Aryna Sabalenka

30 Mio. Dollar

15 Mio. Dollar

15 Mio. Dollar

  1. Iga Swiatek

25,1 Mio. Dollar

10,1 Mio. Dollar

13 Mio. Dollar

  1. Eileen Gu

23,02 Mio. Dollar

20.000 Dollar

23 Mio. Dollar

  1. Zheng Qinwen

20,6 Mio. Dollar

1,6 Mio. Dollar

19 Mio. Dollar

  1. Caitlin Clark

16,1 Mio. Dollar

119.000 Dollar

16 Mio. Dollar

  1. Nelly Korda

13,8 Mio. Dollar

2,8 Mio. Dollar

11 Mio. Dollar

  1. Madison Keys

13,4 Mio. Dollar

4,4 Mio. Dollar

9 Mio. Dollar

  1. Elena Rybakina

12,6 Mio Dollar

8,6 Mio. Dollar

4 Mio. Dollar

  1. Naomi Osaka

12,5 Mio. Dollar

2,5 Mio. Dollar

10 Mio. Dollar

  1. Simone Biles

11 Mio. Dollar

0 Dollar

11 Mio. Dollar

  1. Amanda Anisimova

10,8 Mio. Dollar

7,3 Mio. Dollar

3,5 Mio. Dollar

  1. Jessica Pegula

10,5 Mio. Dollar

5,5 Mio. Dollar

5 Mio. Dollar

  1. Venus Williams

10,2 Mio. Dollar

219.000 Dollar

10 Mio. Dollar

  1. Jeeno Thitikul

10,1 Mio. Dollar

7,6 Mio. Dollar

2,5 Mio. Dollar

