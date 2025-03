Gustav Gustenau: Vom Eishockey-Talent zur Olympia-Hoffnung

Gustav Gustenau hat sich in der Welt des Modernen Fünfkampfs einen Namen gemacht. Der 1997 geborene Sportler zählt zu den wenigen Österreichern, die diese traditionsreiche, aber herausfordernde Sportart auf internationalem Niveau ausüben.

Mit seinem Ehrgeiz, seiner Vielseitigkeit und seinem unermüdlichen Training hat er bereits bedeutende Erfolge gefeiert. Unter anderem konnte er bei den Olympischen Spielen in Tokio, als einer der jüngsten Teilnehmer im Feld, den 16. Platz erreichen.

Ein Athlet mit außergewöhnlichem Talent

Gustenau begann seine sportliche Laufbahn in jungen Jahren und zeigte früh großes Talent in mehreren Disziplinen.

Der Moderne Fünfkampf, der aus den fünf Disziplinen Fechten, Schwimmen, Springreiten, Schießen und Laufen besteht, fordert von den Athleten nicht nur physische Stärke, sondern auch taktisches Geschick und mentale Belastbarkeit. In seiner Jugendzeit zählte Gustenau auch zu den größten Nachwuchstalenten im österreichischen Eishockey.

Er spielte von 2009-2011 bei den Vienna Tigers in Wien, mit denen er sich zum österreichischen Meister krönte und beim Finalturnier sogar mit dem Titel des "MVP" ausgezeichnet wurde.

Sein erstes großes internationales Turnier bestritt er 2014 bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen in Nanjing, wo er den sechsten Platz belegte. Dies war ein frühes Zeichen dafür, dass er in den kommenden Jahren zu einem der besten Athleten Österreichs in dieser Disziplin heranwachsen könnte.

Olympische Spiele und internationale Erfolge

Bereits in seiner Jugend- und Juniorenzeit konnte er mit bedeutenden Erfolgen für Furore sorgen: Im Jahr 2015 wurde er zweiter bei der Jugend-Europameisterschaft, zwei Jahre später, holte sich Gustenau den Vizeweltmeistertitel bei den Junioren und beendete die Saison auch als Weltranglisten Erster dieser Klasse.

Seinen bislang größten Erfolg feierte Gustav Gustenau bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. In einem hochkarätigen Teilnehmerfeld konnte er sich im Einzelwettbewerb auf Platz 16 platzieren. Besonders bemerkenswert war seine Leistung im Springreiten, wo er mit einer fehlerfreien Runde auf dem zugelosten Pferd "Aerosmith" die höchste Punktzahl erzielte.

Dies zeigt nicht nur sein Können als Reiter, sondern auch seine Fähigkeit, sich blitzschnell an neue Bedingungen anzupassen – eine essenzielle Fähigkeit im Modernen Fünfkampf.

Trainingsphilosophie und sportlicher Alltag

Der Alltag eines Fünfkämpfers ist geprägt von intensivem Training und hoher Disziplin. Gustav Gustenau absolviert täglich mehrere Trainingseinheiten, um in allen fünf Disziplinen auf höchstem Niveau zu bleiben.

Während sich viele Spitzensportler auf eine oder zwei Disziplinen konzentrieren können, muss ein Fünfkämpfer in fünf verschiedenen Sportarten konkurrenzfähig sein – eine enorme Herausforderung, die viel Zeit und Engagement erfordert.

Laut seiner Trainingsstrategie setzt Gustenau auf ein strukturiertes Training, das er mit einem erfahrenen Team aus Trainern, Physiotherapeuten und Mentalcoaches absolviert. Besonders wichtig ist für ihn die Balance zwischen physischer und mentaler Stärke.

Ein bedeutender Teil seines Erfolges liegt in der Fähigkeit, unter Druck präzise zu agieren – sei es beim Fechten, Schießen oder im Springreiten. Neben dem reinen Techniktraining investiert er viel Zeit in Regeneration und Ernährungsoptimierung, um seine Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern.

Blick in die Zukunft

Die nächste Saison wird für Gustav Gustenau richtungsweisend sein, da die Teildisziplin Springreiten durch eine Art Hindernisparcours ersetzt wird. Gustenau bereitet sich zur Zeit für die neue Saison vor und wird in den nächsten Wochen auch seine ersten internationalen Bewerbe absolvieren.

Neben seinem Beruf als Profisportler des österreichischen Bundesheeres, studiert der Wiener Neustädter Geschichte an der Universität Wien.