Florian Bärenthaler glänzt auf Welt- und EM-Bühne

Der Steirer, der für den ASU Oststeiermark startet und im Heeresleistungszentrum als Sportsoldat trainiert, hat in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Karriere hingelegt. Mit vier Weltmeistertiteln, vier Europameistertiteln, ebenso vielen Vize-Europameistertiteln und mehreren Staatsmeisterschafts-Medaillen zählt er zu den erfolgreichsten Nachwuchsathleten, die der österreichische Verband je hervorgebracht hat.

Der internationale Durchbruch

2022 gelang ihm der große internationale Durchbruch. Bei der Weltmeisterschaft in Lissabon sicherte sich Bärenthaler gleich zwei Titel in der Altersklasse U19 – im Laser Run und im Biathle. Besonders eindrucksvoll war dabei sein Laser-Run-Sieg: Mit seiner Zeit war er nicht nur der schnellste Athlet in seiner Klasse, sondern auch schneller als alle Teilnehmer der Junioren- und Allgemeinen Klasse. Eine Leistung, die selbst die internationale Konkurrenz aufhorchen ließ. 2023 setzte er in Bali seine Erfolgsserie fort und gewann erneut WM-Gold im Biathle und Triathle der Juniorenklasse.

Erfolgsserie auf europäischer Ebene

Auch auf europäischem Parkett war Florian nicht zu bremsen. Sowohl 2023 in Erding als auch 2024 in Funchal holte er sich den Europameistertitel im Biathle und Triathle. Zwei weitere Vizeeuropameistertitel kamen im Laser Run dazu, einer davon in der Staffel gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Stefan. Insgesamt vier EM-Titel und vier zweite Plätze – eine Bilanz, die im Nachwuchsbereich ihresgleichen sucht und gleichzeitig den hohen Leistungsstandard des Steirers dokumentiert.

Staatsmeister mit Rekordstatus

Seine Erfolge beschränken sich nicht auf die internationale Bühne. Bereits 2021 wurde Florian Staatsmeister im Laser Run – als jüngster Sieger in der Geschichte dieser Disziplin. 2023 folgte der Vizemeistertitel. Mit diesen Erfolgen unterstreicht er, dass er nicht nur in seiner Altersgruppe zur Spitze gehört, sondern auch im nationalen Elitefeld bestehen kann.

Ein Einstieg mit Folgen

Der Weg zum Modernen Fünfkampf war für Florian keineswegs geplant. "Mein Vater hat als Sporttherapeut eine Fünfkämpferin betreut. So kamen wir auf die Idee, ein Schnuppertraining zu machen", erzählt er. Schon nach dem ersten Wettkampf war klar: Diese vielseitige Sportart hatte ihn gepackt. Von da an investierte er Zeit, Energie und Leidenschaft – und wurde dafür belohnt. Heute trainiert er im Nachwuchsleistungszentrum Steiermark unter optimalen Bedingungen.

Familiäre Stärke und mentaler Fokus

Besonders motivierend ist für ihn die sportliche Nähe zu seinem Bruder Stefan, selbst erfolgreicher Nachwuchsathlet. Die beiden starteten bereits mehrfach gemeinsam in internationalen Staffelbewerben und gewannen 2024 EM-Silber in der Juniorenklasse. Auch mental hat Florian einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. "Nicht alles war immer optimal. Aber ich habe gelernt, mich im richtigen Moment zu fokussieren. Wenn der Startschuss fällt, muss der Kopf frei sein", sagt er. Diese Fähigkeit, sich unter Druck voll auf die Leistung zu konzentrieren, ist längst zu einem seiner Markenzeichen geworden.

Olympia als nächstes großes Ziel

Das nächste große Ziel ist klar: Florian will zu den Olympischen Spielen. Mit der Einführung des Obstacle Course Racing (OCR) als neue Disziplin im Modernen Fünfkampf ab 2028 in Los Angeles sieht er große Chancen. "OCR ist athletisch, vielseitig und extrem spannend. Ich denke, dass ich mit meiner körperlichen Grundausbildung und meiner Erfahrung im Laser Run sehr gute Voraussetzungen mitbringe", erklärt er.

Mit einem Mix aus Talent, Ehrgeiz, mentaler Stärke und professioneller Unterstützung ist Florian Bärenthaler auf dem besten Weg, seine sportliche Vision zu verwirklichen. Wenn Österreich 2028 im Modernen Fünfkampf auf Medaillenjagd geht, wird sein Name ganz oben auf der Liste der Hoffnungsträger stehen.