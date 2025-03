Stefan Bärenthaler: Junges Talent auf Erfolgskurs

Der Grazer Stefan Bärenthaler gilt als aufstrebendes Talent im Modernen Fünfkampf und seinen Subdisziplinen. Mit gerade einmal 18 Jahren kann er bereits auf sechs Europameisterschafts- und eine Weltmeisterschaftsmedaille zurückblicken. Sein größter Triumph gelang ihm 2024 mit den Europameistertiteln im Triathle* und Laser Run*, sowie EM-Staffel-Silber im Laser Run gemeinsam mit seinem Bruder Florian.

Komplettiert wurde seine beeindruckende Medaillensammlung durch den Staatsmeistertitel im Laser Run 2024 und den Österreichischen Meistertitel im Modernen Fünfkampf in der Allgemeinen Klasse. Diese außergewöhnlichen Leistungen brachten ihm zudem die Auszeichnung als Sportler des Jahres 2024 im Österreichischen Verband für Modernen Fünfkampf ein.

Sportlerfamilie mit Tradition

Sport liegt bei den Bärenthalers in der Familie: Stefan wuchs mit drei Geschwistern auf und wurde von seinen Eltern von klein auf sportlich gefördert. Vater Harry übernahm die Sektion Moderner Fünfkampf im ATUS Graz und leitete das Training, mittlerweile unterstützt er seinen Sohn, wenn auch mehr aus dem Hintergrund, im Bereich Schießen und Laser Run.

Auch Mutter Tina lebt den Sport aktiv und nimmt weiterhin an Wettkämpfen teil. Sein älterer Bruder Florian, ebenfalls mehrfacher EM- und WM-Medaillengewinner, trainiert bereits im Heeressportzentrum Graz.

Auch im Modernen Fünfkampf konnte Stefan Bärenthaler bereits internationale Erfolge verbuchen. Mit einem sechsten Platz beim Europacup in St. Boi 2024 erreichte er seine bisher beste Platzierung auf internationaler Ebene.

Sport und Schule: Ein Balanceakt

Aktuell besucht Stefan das BORG Monsberger in Graz, wo er als Leistungssportler im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) optimale Bedingungen für seine sportliche Entwicklung vorfindet. Sein Alltag wird durch ein intensives Trainingspensum von 20 bis 24 Stunden pro Woche neben dem Schulbesuch geprägt.

Heeressportzentrum und Olympia 2028

Zu seinen nächsten Meilensteinen gehört die erfolgreiche Matura im Juni, gefolgt von der angestrebten Aufnahme in das Heeressportzentrum im Herbst.

Direkt nach der Matura stehen die Europa- und Weltmeisterschaften der Junioren im Modernen Fünfkampf an. Dort strebt er die Qualifikation für das jeweilige Finale an.

Im Dezember geht es zur Laser Run/Triathle Weltmeisterschaft in Mossel Bay, Südafrika, wo Medaillenchancen durchaus realistisch sind.

"Am Training schätze ich besonders die Herausforderung, mich durchzukämpfen, stetig besser zu werden und Fortschritte zu sehen." Mit genau dieser Einstellung will er sein großes Ziel erreichen: die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

* Triathle setzt sich aus drei Disziplinen des Modernen Fünfkampfes zusammen – Laufen, Schießen und Schwimmen – die ohne Pause hintereinander absolviert werden.

* Der Laser Run ist eine Teildisziplin des Modernen Fünfkampfes, bestehend aus Laufen und dem Schießen mit der Laser-Pistole, ähnlich dem Biathlon.