ÖVV-Teams spielen um historische EM-Doppel-Qualifikation

Österreichs Volleyball-Nationalteams spielen diese und nächste Woche um EM-Tickets. Am 9. August kommt es in Hartberg zu einem Doppel-Heimspieltag.

In Dreier-Gruppen wurde die Qualifikation vor einem Jahr gestartet, wobei Männer und Frauen gegen Aserbaidschan bzw. Nordmazedonien jeweils 3:0 siegten, gegen Belgien bzw. Griechenland aber 0:3 verloren. Nun folgen die Rückspiele, neben den Gruppensiegern sind die fünf besten Gruppen-Zweiten in gut einem Jahr bei der jeweiligen Endrunde dabei.

Für die ÖVV-Frauen entscheidet es sich binnen weniger Tage, gastieren sie doch am Mittwoch (19.00 Uhr MESZ) in Griechenland und empfangen am Samstag (17.35) in Hartberg die Nordmazedonierinnen. Diese Partie ist der erste Teil einer Doppelveranstaltung, denn ab 20.20 Uhr (jeweils live ORF Sport +) geht es für die rot-weiß-rote Männer-Equipe gegen Belgien.

Bei Qualifikation beider Teams: "Können keinen größeren Schritt schaffen"

Die Partie in Baku gegen Aserbaidschan wird am Samstag nächster Woche (16. August, 16.00) gespielt. Ziel ist, beide Nationalteams zur jeweiligen Endrunde 2026 zu bringen. Das gelang noch nie.

"Wir können keinen größeren Schritt für den österreichischen Volleyball schaffen, wenn uns das in einem Jahr gelingt", meinte Frauen-Teamchef Roland Schwab. Er spricht als ÖVV-Sportdirektor auch für den Männer-Bereich:

"Wir haben eine goldene Generation rund um Lukas Glatz, mit dem wir uns seit 2020 für jede Nachwuchseuropameisterschaft qualifiziert haben. Jetzt heißt es, diese zwei Generationen zusammenzubringen." Die angesprochene ältere Garde wird von dem bei der EM 2019 verletzt abwesenden Paul Buchegger, Alexander Berger und Max Thaller angeführt.

Hartberg freut sich auf spannende Partien

In Hartberg ist die Vorfreude auf das Heimspiel-Doppel groß. „Es ist für Hartberg eine schöne Geschichte, die hier geschrieben wird und geht historisch sicher in unsere Bücher ein, weil wir Volleyball österreichweit in den Fokus rücken können.“

Tickets für die Spiele am 9. August kann man hier erwerben >>>