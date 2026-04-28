Erste Meisterschaft! TSV Hartberg gewinnt AVL

Der TSV Hartberg hat sich am Dienstag erstmals zum Champion in der Austrian Volley League (AVL) der Männer gekürt.

Die Oststeirer nutzten bei einer 3:1-Führung gegen UVC Ried im fünften Spiel der "best of seven"-Serie die erste Chance auf den Titel. Die Hausherren besiegten die Oberösterreicher nach 1:2-Satzrückstand 3:2 (16,-22,-24,16,11).

Bei den Frauen stellte Sokol/Post in der Finalserie gegen UVC Graz auf 2:1, den Niederösterreicherinnen fehlt nur noch ein Sieg.

Hartberg nutzt erste Chance

Die Steirer haben damit gleich die erste von drei Chancen nach einer 3:1-Führung im fünften Spiel genutzt. Ried packte mit dem Rücken zur Wand noch allen Kampfgeist aus und steuerte bei einer 2:1-Satzführung schon auf den zweiten Sieg in der Serie zu. Hartberg legte, angefeuert vom Heimpublikum, aber noch einen Gang zu und drehte das Spiel.

"Ein Wahnsinn, die Halle ist voll. Es ist Weltklasse, besser wird es nicht", jubelte Hartberg-Spieler Paul Scheiblhofer im ORF und lobte auch den starken Gegner. "Es ist heute knapp geworden, aber ich glaube, das ist finalwürdig, so ein fünfter Satz. Die Rieder waren nicht umsonst im Finale, sind verdient Zweiter."

Ried-Obmann Roman Lutz sah trotz der Niederlage das Positive. "Ich muss Hartberg gratulieren, sie haben es heute durchgezogen. Wir haben ihnen das Leben schwer gemacht, die Finalserie war ausgeglichen. Und wir feiern trotzdem, erste Silbermedaille, eine Medaille war unser Ziel und wir sind glücklich."

Sokol hat am Freitag "Matchball"

Bereits zuvor hatten die Niederösterreicherinnen von Sokol/Post in der "best of five"-Serie auf 2:1 gestellt und damit wieder Kurs auf die erfolgreiche Titelverteidigung genommen.

Sokol/Post besiegte Graz in Wien 3:1 (-23,12,17,18). Das vierte Spiel geht am Freitag (17.35 Uhr) über die Bühne und könnte auch bei den Frauen das Saisonende bringen.