Sechs Mal durchgefallen! Littler besteht Führerschein-Prüfung
Der nächste Erfolg für Luke Littler: Nach dem bestandenen Führerschein darf der Darts-Weltmeister in diesem Jahr selbst zum Alexandra Palace zur WM fahren.
Endlich geschafft! Darts-Weltmeister Luke Littler hat seinen Führerschein bestanden.
Nachdem der 18-Jährige die theoretische Prüfung ganze sechs Mal vergeigt hatte, lief es in der Praxis deutlich besser: Die praktische Prüfung meisterte Littler direkt beim ersten Versuch.
Zu den Gratulanten zählten unter anderem Tottenham-Star James Maddison und Giovane Laurent Eisler, die dem jungen Champion zu seinem lang ersehnten Erfolg gratulierten.