NEWS

Sechs Mal durchgefallen! Littler besteht Führerschein-Prüfung

Der nächste Erfolg für Luke Littler: Nach dem bestandenen Führerschein darf der Darts-Weltmeister in diesem Jahr selbst zum Alexandra Palace zur WM fahren.

Sechs Mal durchgefallen! Littler besteht Führerschein-Prüfung Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endlich geschafft! Darts-Weltmeister Luke Littler hat seinen Führerschein bestanden.

Nachdem der 18-Jährige die theoretische Prüfung ganze sechs Mal vergeigt hatte, lief es in der Praxis deutlich besser: Die praktische Prüfung meisterte Littler direkt beim ersten Versuch.

Zu den Gratulanten zählten unter anderem Tottenham-Star James Maddison und Giovane Laurent Eisler, die dem jungen Champion zu seinem lang ersehnten Erfolg gratulierten.

Littler und seine Vorgänger: Die Wunderkinder des Weltsports

Pele (Fußball)
Michael Chang (Tennis)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Mehr Sport
8
Lobnig bei Anreise zur Küstenruder-WM aus Türkei ausgewiesen

Lobnig bei Anreise zur Küstenruder-WM aus Türkei ausgewiesen

Mehr Sport
8
Jets mit zwei Blockbuster-Trades am Deadline Day

Jets mit zwei Blockbuster-Trades am Deadline Day

Football
Erstrunden-Aus für Neumayer in Helsinki

Erstrunden-Aus für Neumayer in Helsinki

Tennis - ATP
2
Monster-Trade bei Raimann-Team Indianapolis Colts

Monster-Trade bei Raimann-Team Indianapolis Colts

Football
2
WTA Finals Riyadh: Favoritinnen setzen sich vorerst durch

WTA Finals Riyadh: Favoritinnen setzen sich vorerst durch

Tennis - WTA
User-Endzone: Das war ungewöhnlich schlecht

User-Endzone: Das war ungewöhnlich schlecht

Football
13
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Alexandra Palace Darts-WM Luke Littler