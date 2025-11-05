Endlich geschafft! Darts-Weltmeister Luke Littler hat seinen Führerschein bestanden.

Nachdem der 18-Jährige die theoretische Prüfung ganze sechs Mal vergeigt hatte, lief es in der Praxis deutlich besser: Die praktische Prüfung meisterte Littler direkt beim ersten Versuch.

Zu den Gratulanten zählten unter anderem Tottenham-Star James Maddison und Giovane Laurent Eisler, die dem jungen Champion zu seinem lang ersehnten Erfolg gratulierten.