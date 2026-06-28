Bergs, Zizou BER
Humbert, Ugo HUM
Endstand
2:1
3:6 , 6:1 , 6:4
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Premiere! Bergs holt in Eastbourne ersten ATP-Titel

Er ist einer der möglichen Gegner, auf die Österreichs Davis-Cup-Team im September treffen wird.

Premiere! Bergs holt in Eastbourne ersten ATP-Titel Foto: © IMAGO / Action Plus
Textquelle: © APA
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Zizou Bergs hat am Sonntag in Eastbourne seinen ersten ATP-Titel gewonnen.

Der 27-Jährige besiegte den Franzosen Ugo Humbert 3:6, 6:1, 6:4 und ist damit der erste Belgier überhaupt, der auf Rasen einen Titel geholt hat.

Das Finale war wegen Regens vom Vortag verschoben worden. Bergs ist nun einer von drei Belgiern in den Top 40 und wird sich auf Platz 35 verbessern.

Das belgische Davis-Cup-Team ist am 18./19. September im Wiener Athetiksport Club (WAC) Gegner der Österreicher. Der Sieger im September qualifiziert sich für das Final-8-Turnier vom 24. bis 29. November in Bologna.

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