Irre! Baltimore Ravens lassen Blockbuster-Trade platzen

Der Trade von Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens kommt doch nicht zustande!

Die Einigung über den Deal war bereits am vergangenen Freitag erzielt worden. Der 28-jährige Edge Rusher hätte im Tausch für zwei Erstrunden-Picks nach Baltimore wechseln sollen. Am Dienstagabend gaben die Raiders bekannt, dass Baltimore von dem Abkommen zurückgetreten ist. Eine weitere Stellungnahme seitens des Teams wurde nicht abgegeben.

Crosbys Gesundheitszustand entscheidend

Crosby hatte im Januar eine Operation zur Reparatur eines Meniskusrisses im linken Knie überstanden und hätte für die Finalisierung des Deals eine medizinische Untersuchung bestehen müssen. Aufgrund der Verletzung verpasste er die letzten beiden Saisonspiele, obwohl er zu diesem Zeitpunkt gerne hätte weiterspielen wollen.

In einem kürzlichen Auftritt bei „The Herd with Colin Cowherd“ äußerte sich Crosby dahingehend, dass er bei seiner Reha "im Zeitplan voraus" sei.

Crosby verzeichnete in der vergangenen Saison zehn Sacks und eine Karriere-Höchstzahl von 28 Tackles für Raumverlust. In seinen sieben Spielzeiten erreichte er viermal die zweistellige Sack-Marke.

Las Vegas hat zu Beginn der Free Agency äußerst aggressiv agiert und Vereinbarungen mit mehreren neuen Spielern getroffen. Der größte Transfer der Raiders war der Deal mit dem dreifachen Pro-Bowl-Center Tyler Linderbaum, der die vergangenen vier Jahre ausgerechnet für die Baltimore Ravens spielte. Er erhält einen Dreijahresvertrag über 81 Millionen Dollar, wovon 60 Millionen garantiert sind.