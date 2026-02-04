Potapova, Anastasia POT
Zakharova, Anastasia ZAK
Endstand
2:1
1:6 , 6:4 , 6:3
NEWS

Trotz Fehlstart: Potapova im Viertelfinale in Rumänien

Die Neo-Österreicherin kommt nach einem chancenlosen ersten Satz zurück und setzt sich in drei Sätzen gegen die Russin durch.

Anastasia Potapova bleibt in Rumänien weiterhin auf Erfolgskurs!

Die Vorjahressiegerin steht erneut im Viertelfinale des WTA‑250‑Turniers von Cluj-Napoca. Die gebürtige Russin, die mittlerweile für den ÖTV spielt, setzte sich nach gegen ihre ehemalige Landsfrau Anastasia Zakharova mit 1:6, 6:4, 6:3 durch.

Nach einem bereits engen Erstrundenmatch muss Potapova auch in ihrer zweiten Partie über die volle Distanz gehen.

Fehlstart im ersten Satz

Der Beginn verläuft alles andere als ideal für die Neo-Österreicherin. Potapova gerät schnell mit einem Doppelbreak in Rückstand und kann den ersten Durchgang nicht mehr drehen – 1:6 aus ihrer Sicht.

Im zweiten Satz findet die Titelverteidigerin deutlich besser ins Spiel. Sie holt sich früh das Break zum 3:1, gibt diesen Vorteil nicht mehr aus der Hand und stellt mit 6:4 auf den Satzausgleich.

Vermeintliche Vorentscheidung

Im entscheidenden Durchgang scheint die Entscheidung schnell gefallen: Potapova zieht rasch auf 4:0 davon und sichert sich ein komfortables Doppelbreak.

Zakharova kämpft sich jedoch noch einmal auf 3:4 heran. Doch Potapova behält die Nerven, verwertet schließlich ihre Chance und macht mit 6:3 den Einzug ins Viertelfinale fix.

Auf wen die ÖTV-Spielerin im Viertelfinale trifft, steht noch nicht fest. Mögliche Gegnerinnen sind entweder die an Nummer drei gesetzte Lokalmatadorin Sorana Cirstea oder die Slowenin Tamara Zidansek.

