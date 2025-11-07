Sabalenka und Rybakina um Titel bei den WTA-Finals

Die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus und die Kasachin Jelena Rybakina kämpfen am Samstag um den Titel bei den WTA Finals!

Die Weltranglisten-Erste gewann am Freitagabend in Riad die Neuauflage des US-Open-Finales gegen Amanda Anisimova 6:3,3:6,6:3. Danach eliminierte Rybakina auch die zweite US-Amerikanerin im Halbfinale und schickte Jessica Pegula nach einem 4:6,6:4,6:3 nach Hause.

Sabalenka steht zum zweiten Mal beim Frauen-"Masters" im Endspiel, Rybakina erstmals.

Neues Siegerinnengesicht

In jedem Fall wird es am Samstag ein neues Siegerinnengesicht beim Saisonkehraus der besten acht Spielerinnen geben. Sabalenka hatte 2022 im Endspiel verloren.

Sie ist die diesjährige Australian-Open-Siegerin sowie Finalistin bei den Australian und den French Open. Gegen Rybakina ist Sabalenka die Favoritin.

Sie führt im Head-to-Head mit 8:5 und könnte mit dem Titel ihren Vorsprung im WTA-Ranking auf die zweitplatzierte Iga Swiatek auf fast 3.000 Punkte ausbauen. Die Siegerin kassiert die Rekordsumme von 5,235 Mio. Dollar.