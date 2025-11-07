NEWS

Cap des Gegners getragen: Prinz Harry entschuldigt sich

Textquelle: © APA
Prinz Harry hat die Kanadier um Nachsicht gebeten, beim Spiel des Baseball-Teams Toronto Blue Jays ein Cap der gegnerischen L.A. Dodgers getragen zu haben.

"Als Erstes möchte ich mich bei Kanada dafür entschuldigen, es getragen zu haben. Zweitens: Ich war unter Zwang. Da gab es nicht viel zu wählen", sagte der Brite im Interview des kanadischen Fernsehsenders CTV News.

In der Vorwoche hatte Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan das Spiel der World Series in Los Angeles besucht, wo das Paar mit seinen zwei Kindern lebt. Beide trugen dabei die knallblauen Schirmmützen des Teams aus der US-Westküstenmetropole.

"Dann nimmst du jeden Hut, der verfügbar ist"

Da er vom Dodgers-Besitzer zu dem Spiel eingeladen worden sei, habe er es für "höflich" gehalten, diese Schirmmütze aufzusetzen, erklärte Harry.

Auch habe sein zunehmend lichtes Haar eine schnelle Lösung erfordert: "Wenn dir eine Menge Haare auf dem Haupt fehlen und du sitzt unter Scheinwerfern, dann nimmst du jeden Hut, der gerade verfügbar ist."

Im kanadischen TV beteuerte er, die Blue Jays in darauffolgenden Spielen unterstützt zu haben - und künftig deren Cap zu tragen. Die Toronto Blue Jays sind das einzige nicht-US-amerikanische Team in den Baseball Major Leagues.

