Miedler gewinnt Prestige-Duell gegen Ex-Partner Erler

Der Niederösterreicher setzt sich im Viertelfinale von Athen durch.

Miedler gewinnt Prestige-Duell gegen Ex-Partner Erler
Lucas Miedler setzt sich am Donnerstag beim ATP-250-Turnier in Athen im Duell der österreichischen Doppel-Spezialisten durch.

Im Viertelfinale gewinnt der Niederösterreicher am Donnerstag gemeinsam mit dem Portugiesen Francisco Cabral gegen seinen früheren Partner Alexander Erler aus Tirol und dessen Partner, den US-Amerikaner Robert Galloway, mit 6:4 und 7:5.

Es war das erste direkte Aufeinandertreffen zwischen Miedler und Erler, die lange Zeit gemeinsam auf der Tour unterwegs waren. Im Doppel-Race 2025 liegen Miedler und Cabral derzeit auf Rang elf.

"Das war ein sehr solider Start ins Turnier. Wir konnten vom Level her an Paris gut anknüpfen. Das Level wollen wir jetzt in die letzten Spiele der Saison mitnehmen", freut sich Miedler über den Zwei-Satz-Sieg in der griechischen Hauptstadt.

