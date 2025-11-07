Finale in Athen! Miedler/Cabral greifen nach dem Titel

Lucas Miedler und Francisco Cabral zeigen auch beim ATP-250-Turnier, dass sie derzeit überragend in Form sind.

Das an zwei gesetzte Duo besiegt am Freitag im Halbfinale die belgisch-niederländische Paarung Gille/Verbeek in zwei Sätzen mit 7:6 (6), 6:2.

"Im ersten Satz waren ein paar brenzlige Situationen dabei, da sind wir aber gut rübergekommen", analysiert Miedler nach der Partie.

"Der zweite Satz waren wir dann klar besser. Es war ein verdienter Sieg und wir sind natürlich happy. Jetzt schauen wir, dass wir die Saison morgen gut abschließen können."

Im Finale gegen Ex-Partner

Im Endspiel bekommt es Miedler nun mit einem alten Bekannten zu tun: Dort wartet nämlich Santiago Gonzalez, mit dem Miedler zu Saisonbeginn als neuen Partner ins Jahr startete. Der Mexikaner steht mit Partner David Pel aus den Niederlanden im Finale. Das Duo ist an Nummer drei gesetzt.

Neben dem Turniersieg geht es für Miedler/Cabral auch um den Sprung zu den ATP-Finals. Gewinnen die beiden in Athen, würden sie die beiden Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul im Doppel-Race um 30 Punkte vom zehnten Platz verdrängen, womit sie sich eventuell noch als Ersatz-Team qualifizieren könnten.

Doumbia/Reboul verloren in Athen im Halbfinale gegen Gonzalez/Pel.