Den Denver Broncos reichen in Woche zehn zwei Scores zum Sieg über die Las Vegas Raiders. Das Team aus Colorado gewinnt die Defensiv-Schlacht vor heimischem Publikum mit 10:7.

Die Gäste erwischen den besseren Start ins Spiel, Running Back Ashton Jeanty sorgt mit einem Vier-Yard-Run für die Raiders-Führung im ersten Viertel.

Glück haben die Gastgeber beim vermeintlichen zweiten Touchdown der Raiders: Geno Smith findet Tre Tucker, der den Ball in die Endzone trägt - wegen einer Offensive-Pass-Interference durch Dont'e Thornton wird der zweite TD aber zurückgenommen.

Die Broncos kommen ihrerseits kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich: Bo Nix leitet den Scoring-Drive mit einem 43-Yard-Pass auf Pat Bryant ein, am Ende findet der Broncos-QB Troy Franklin in der Endzone zum Ausgleich.

Raiders-Kicker vergibt Field Goal zum Ausgleich

Ein folgenschwerer Fehler im dritten Viertel kostet den Raiders letztendlich das Spiel: JL Skinner blockt Las-Vergas-Punter AJ Cole an der 14-Yard-Linie der Gäste - zum Touchdown reicht es für die Broncos nicht, dafür aber zu einem Field Goal von Will Lutz zum 10:7 für Denver.

Die Entscheidung fällt schließlich im Schlussviertel: Erst wirft Nix seine zweite Interception und bringt die Gäste in aussichtsreiche Position. Die Raiders können diese nicht nutzen, haben aber immerhin die Chance zum Ausgleich - Kicker Daniel Carlson vergibt aber das 48-Yard-Field-Goal.

Die Broncos setzen damit ihren Erfolgslauf fort und stellen mit dem siebten Sieg in Folge auf 8-2 - damit führt Denver auch die AFC West an. Division-Rivale Las Vegas (2-7) liegt abgeschlagen auf Rang vier.

Weiter geht die NFL am Sonntag bereits um 15:30 Uhr (MEZ). Da trifft Bernhard Raimann mit den Colts in Berlin auf die Atlanta Falcons - LIVE-Ticker >>>