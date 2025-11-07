Minimalismus pur in Denver
Die Denver Broncos fahren im Donnerstagsspiel ihren achten Saisonsieg ein - gegen Nachzügler Las Vegas Raiders reichen zwei Scores zum Sieg.
Den Denver Broncos reichen in Woche zehn zwei Scores zum Sieg über die Las Vegas Raiders. Das Team aus Colorado gewinnt die Defensiv-Schlacht vor heimischem Publikum mit 10:7.
Die Gäste erwischen den besseren Start ins Spiel, Running Back Ashton Jeanty sorgt mit einem Vier-Yard-Run für die Raiders-Führung im ersten Viertel.
Glück haben die Gastgeber beim vermeintlichen zweiten Touchdown der Raiders: Geno Smith findet Tre Tucker, der den Ball in die Endzone trägt - wegen einer Offensive-Pass-Interference durch Dont'e Thornton wird der zweite TD aber zurückgenommen.
Die Broncos kommen ihrerseits kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich: Bo Nix leitet den Scoring-Drive mit einem 43-Yard-Pass auf Pat Bryant ein, am Ende findet der Broncos-QB Troy Franklin in der Endzone zum Ausgleich.
Raiders-Kicker vergibt Field Goal zum Ausgleich
Ein folgenschwerer Fehler im dritten Viertel kostet den Raiders letztendlich das Spiel: JL Skinner blockt Las-Vergas-Punter AJ Cole an der 14-Yard-Linie der Gäste - zum Touchdown reicht es für die Broncos nicht, dafür aber zu einem Field Goal von Will Lutz zum 10:7 für Denver.
Die Entscheidung fällt schließlich im Schlussviertel: Erst wirft Nix seine zweite Interception und bringt die Gäste in aussichtsreiche Position. Die Raiders können diese nicht nutzen, haben aber immerhin die Chance zum Ausgleich - Kicker Daniel Carlson vergibt aber das 48-Yard-Field-Goal.
Die Broncos setzen damit ihren Erfolgslauf fort und stellen mit dem siebten Sieg in Folge auf 8-2 - damit führt Denver auch die AFC West an. Division-Rivale Las Vegas (2-7) liegt abgeschlagen auf Rang vier.
Weiter geht die NFL am Sonntag bereits um 15:30 Uhr (MEZ). Da trifft Bernhard Raimann mit den Colts in Berlin auf die Atlanta Falcons - LIVE-Ticker >>>