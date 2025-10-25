Monnet, Carole MON
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:1
2:6 , 7:5 , 6:4
NEWS

Endspiel verpasst! Kraus verliert Drei-Satz-Krimi in Brasilien

Die Wienerin kann ihren Erfolgslauf in Florianopolis nicht fortsetzten und verpasst das Challenger-Finale. Grabher kämpft nun um den Finaleinzug.

Endspiel verpasst! Kraus verliert Drei-Satz-Krimi in Brasilien Foto: © GEPA
Sinja Kraus verpasst beim WTA-Challenger im brasilianischen Florianopolis den Finaleinzug. Die Wienerin muss sich gegen die Französin Carole Monnet (WTA-205.) mit 6:2, 5:7 und 4:6 geschlagen geben.

Dabei misslingt der Österreicherin (WTA-134.) das erste Service mit einem Aufschlagsverlust. Doch Kraus kämpft sich sofort zurück und schafft mit drei eigenen Breaks den 6:2-Satzgewinn.

Der zweite Satz ist indes von zahlreichen Serviceverlusten auf beiden Seiten geprägt. Kraus nimmt ihrer französischen Kontrahentin viermal den Aufschlag ab, aber die ÖTV-Akteurin verliert sogar fünf ihrer Servicegames. Somit muss Kraus mit 5:7 den Satzausgleich hinnehmen.

Kraus muss sich nach hartem Kampf geschlagen geben

Es folgt ein entscheidender dritter Akt. Sowohl Kraus als auch die Französin agieren zunächst beim Service wieder etwas kontrollierter. Die Wienerin gibt den Aufschlag zum 2:3 ab, sorgt aber rasch mit einem Rebreak wieder für den 3:3-Ausgleich.

Doch Kraus gibt auch das nächste Service deutlich zu Null zum 3:4 ab. Letztlich muss sich Kraus nach einem intensiven Kampf über 2:39 Stunden geschlagen geben.

Julia Grabher kämpft nun gegen Oleksandra Oliynykova (UKR/WTA-139) um den Einzug ins Finale.

